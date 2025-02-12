BIST 9.837
DOLAR 36,10
EURO 37,48
ALTIN 3.352,63
HABER /  EKONOMİ

AJet'ten yurt içi uçuşlarda indirimli bilet kampanyası 100 bin bilet 699 lira

AJet'ten yurt içi uçuşlarda indirimli bilet kampanyası 100 bin bilet 699 lira

AJet, ramazan ayını da kapsayan dönemde, yurt içi uçuşlarda geçerli indirimli bilet kampanyasını başlattı.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yurt içinde 41 noktaya uçuş yapan AJet'in indirimli biletleri, 12 Şubat saat 11.00'den 13 Şubat saat 23.59'a kadar satışta olacak. İndirimli biletler, 24 Şubat-25 Mart tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.

AJet'in indirimli bilet kampanyasında, 100 bin koltuk satışı yapılacak.

Tüm yurt içi (KKTC hariç) tek yön uçuşları kapsayan kampanya ile vergi ve harçlar dahil 699 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulan "basic" biletler, sadece AJet.com ve AJet mobil uygulamasından alınabilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Bülent Ersoy'un hayatı film oluyor
Bülent Ersoy'un hayatı film oluyor
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı ile yerleştirme sonuçları açıklandı
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı ile yerleştirme sonuçları açıklandı
Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Paça çorbasındaki kolajenden "cips" üreten Türk akademisyen ihracata başladı
Paça çorbasındaki kolajenden "cips" üreten Türk akademisyen ihracata başladı
Trump, Rusya'nın serbest bıraktığı ABD vatandaşını Beyaz Saray'da ağırladı
Trump, Rusya'nın serbest bıraktığı ABD vatandaşını Beyaz Saray'da ağırladı
AKOM saat verdi: İstanbul’da 7 ilçe için sarı kodlu kar alarmı!
AKOM saat verdi: İstanbul’da 7 ilçe için sarı kodlu kar alarmı!
Uzmanlardan "sarı serum sanıldığı kadar masum değil" uyarısı
Uzmanlardan "sarı serum sanıldığı kadar masum değil" uyarısı
Dün rekor kırmıştı! Altın fiyatlarına bakın gram altın ne kadar oldu?
Dün rekor kırmıştı! Altın fiyatlarına bakın gram altın ne kadar oldu?
Kiğılı, hazır giyim fuarı IFCO'da ilkbahar/yaz koleksiyonunu tanıttı
Kiğılı, hazır giyim fuarı IFCO'da ilkbahar/yaz koleksiyonunu tanıttı
ING Türkiye'den 2024'te 2,2 milyar lira net kar
ING Türkiye'den 2024'te 2,2 milyar lira net kar
Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Özgür Filistin devleti geciktirilemez
Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Özgür Filistin devleti geciktirilemez
Malezya Cumhurbaşkanı'ndan 'İrem Derici' şarkısıyla Erdoğan paylaşımı
Malezya Cumhurbaşkanı'ndan 'İrem Derici' şarkısıyla Erdoğan paylaşımı