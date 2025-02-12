THY'den Ramazan ayına özel ucuz bilet kampanyası

Türk Hava Yolları (THY), Ramazan ayına özel yurt içi uçuşlarda indirimli bilet fırsatı sunuyor. Yolcular, 11-13 Şubat 2025 tarihleri arasında satın alacakları biletlerle, 1-26 Mart 2025 döneminde 949 TL'den başlayan fiyatlarla seyahat edebilecek.Abone ol
Türk Hava Yolları (THY), Ramazan ayına özel yurt içi uçuşlarda indirimli bilet kampanyası başlattı. Yolcular, 11-13 Şubat 2025 tarihleri arasında satın alacakları biletlerle, 1-26 Mart 2025 döneminde 949 TL'den başlayan fiyatlarla seyahat edebilecek.
Kampanya, THY'nin tarifeli iç hat uçuşlarında geçerli olup, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılan seferler, AJet uçuşları ve KKTC Ercan Havalimanı uçuşlarını kapsıyor.