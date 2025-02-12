BIST 9.837
DOLAR 36,10
EURO 37,48
ALTIN 3.352,63
HABER /  GÜNCEL

THY'den Ramazan ayına özel ucuz bilet kampanyası

THY'den Ramazan ayına özel ucuz bilet kampanyası

Türk Hava Yolları (THY), Ramazan ayına özel yurt içi uçuşlarda indirimli bilet fırsatı sunuyor. Yolcular, 11-13 Şubat 2025 tarihleri arasında satın alacakları biletlerle, 1-26 Mart 2025 döneminde 949 TL'den başlayan fiyatlarla seyahat edebilecek.

Abone ol

Türk Hava Yolları (THY), Ramazan ayına özel yurt içi uçuşlarda indirimli bilet kampanyası başlattı. Yolcular, 11-13 Şubat 2025 tarihleri arasında satın alacakları biletlerle, 1-26 Mart 2025 döneminde 949 TL'den başlayan fiyatlarla seyahat edebilecek.

Kampanya, THY'nin tarifeli iç hat uçuşlarında geçerli olup, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılan seferler, AJet uçuşları ve KKTC Ercan Havalimanı uçuşlarını kapsıyor.

THY
ÖNCEKİ HABERLER
Hapsi istenen Ekrem İmamoğlu'nun mahkemeye çıkacağı tarih belli oldu
Hapsi istenen Ekrem İmamoğlu'nun mahkemeye çıkacağı tarih belli oldu
AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı! Öğle saatlerine dikkat
AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı! Öğle saatlerine dikkat
Ege Denizi'nde 6 dakika arayla 2 deprem oldu! AFAD depremlerin şiddetini duyurdu
Ege Denizi'nde 6 dakika arayla 2 deprem oldu! AFAD depremlerin şiddetini duyurdu
Annesinin kullandığı uyuşturucu vücudunda tespit edildi! O çocuğun velayeti...
Annesinin kullandığı uyuşturucu vücudunda tespit edildi! O çocuğun velayeti...
Macron'dan Trump'ın Gazze'yi "devralma" planıyla ilgili flaş sözler
Macron'dan Trump'ın Gazze'yi "devralma" planıyla ilgili flaş sözler
Ankara'da 2 çocuğunu bileklerini keserek öldüren anneyle yeni gelişme
Ankara'da 2 çocuğunu bileklerini keserek öldüren anneyle yeni gelişme
AK Parti'de kongre öncesi yeni slogan da belli oldu!
AK Parti'de kongre öncesi yeni slogan da belli oldu!
Eyüpsultan'da işçi konteynerinde yangın paniği
Eyüpsultan'da işçi konteynerinde yangın paniği
Adalet Bakanı Yılmaz Yılmaz Tunç'tan CHP kurultayına yönelik soruşturmaya ilişkin açıklama
Adalet Bakanı Yılmaz Yılmaz Tunç'tan CHP kurultayına yönelik soruşturmaya ilişkin açıklama
AJet'ten yurt içi uçuşlarda indirimli bilet kampanyası 100 bin bilet 699 lira
AJet'ten yurt içi uçuşlarda indirimli bilet kampanyası 100 bin bilet 699 lira
Bülent Ersoy'un hayatı film oluyor
Bülent Ersoy'un hayatı film oluyor
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı ile yerleştirme sonuçları açıklandı
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı ile yerleştirme sonuçları açıklandı