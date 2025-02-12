Ege Denizi'nde 6 dakika arayla 2 deprem oldu! AFAD depremlerin şiddetini duyurdu
Ege Denizi'nde saat 12.14'te 4,8 ve 12.20'de 4,7 büyüklüğünde depremler meydana geldi.Abone ol
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,8 ve 4,7 büyüklüğünde sarsıntılar kaydedildi.
Söz konusu depremlerin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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