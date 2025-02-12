Ege Denizi'nde 6 dakika arayla 2 deprem oldu! AFAD depremlerin şiddetini duyurdu

Ege Denizi'nde saat 12.14'te 4,8 ve 12.20'de 4,7 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,8 ve 4,7 büyüklüğünde sarsıntılar kaydedildi.

Söz konusu depremlerin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.