Survivor'da şok olay! Adaya yiyecek gömen yarışmacıyı Acun affetmedi: Suçunu inkar edince...
Survivor'ın dün akşam ekrana gelen yeni bölümündeki ada konseyinde Acun Ilıcalı, Hikmet'in yarışmaya geldiğinde kaldıkları villadan aldığı yiyecek ve içecekleri adanın çeşitli yerlerine sakladığını açıkladı.
Geçtiğimiz sezon Survivor All Star'da Poyraz, Dominikli bir adamın villasına izinsiz girip yiyecek ve içecek almış, bu olay neredeyse büyük bir skandala dönüşmüştü. Bu yıl ise Survivor 2025'te benzer bir olay tekrar gündeme geldi.
Survivor'ın dün akşam ekrana gelen yeni bölümündeki ada konseyinde Acun Ilıcalı, adaya yiyecek gömen o ismi açıkladı.
"Şaşırmamayı öğrendim"
Konseyde yapılan performans değerlendirmeleri sonrası kural ihlalini açıklayan Acun Ilıcalı, "Gelelim bu akşamın gerçek konusuna. Survivor'da hemen hemen her seneki değişmez konusu yani hırsızlık... Bir ayı falan geçti bu sene olmadı diyordum ve şaşırıyordum. Ama şaşırmamayı öğrendim. Bir yarışmacımız kendi kendine servis yapma kararı almış. Yarışmaya girmeden önce daha önceden fizibiletesini yaparak, dersini çok iyi çalışmış" dedi.
"İşte o arkadaşımız Hikmet"
Ilıcalı, "Plan, proje konusunda üstün, tecrübeli, işini iyi bilen bir yarışmacımız. Bu yarışmacımız Survivor oyun alanlarına yarışmacılardan önce, gece vakti giderek, oyun alanını kazıp oraya yiyecek ve içecek gömmüş. İşte o arkadaşımız sevgili Hikmet" ifadelerini kullandı.