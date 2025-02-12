BIST 9.837
DOLAR 36,10
EURO 37,48
ALTIN 3.352,63
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Ankara'da 2 çocuğunu bileklerini keserek öldüren anneyle yeni gelişme

Ankara'da 2 çocuğunu bileklerini keserek öldüren anneyle yeni gelişme

Ankara'nın Keçiören ilçesinde iki çocuğunu öldürüp, bir çocuğunu ağır yaraladığı gerekçesiyle "nitelikli kasten öldürme" suçundan tutuklanan Serpil Altınok Dereci, mahkeme kararıyla Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne sevk edildi.

Abone ol

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Dereci'nin ruhsal durumunun net teşhisi ve kişinin davranışları üzerindeki etkilerinin saptanması amacıyla Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 74. maddesine göre, Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'nde gözlem altına alınmasını talep etti.

Talebi değerlendiren Ankara 10. Sulh Ceza Hakimliği, Dereci'nin, 3 hafta boyunca Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'nde gözlem altına alınmasına karar verdi.

Olayın geçmişi

Keçiören Ayvalı Mahallesi'nde yaşayan Serpil Altınok Dereci, 10 Şubat'ta evde bulunan çocukları A.B.D. (12), A.S.D. (10) ve O.A.D'nin (7) bileklerini kesmişti.

Çocuklardan A.S.D. ve O.A.D'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, A.B.D. ise ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırılmıştı.

Dereci, dün "nitelikli kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
AK Parti'de kongre öncesi yeni slogan da belli oldu!
AK Parti'de kongre öncesi yeni slogan da belli oldu!
Eyüpsultan'da işçi konteynerinde yangın paniği
Eyüpsultan'da işçi konteynerinde yangın paniği
Adalet Bakanı Yılmaz Yılmaz Tunç'tan CHP kurultayına yönelik soruşturmaya ilişkin açıklama
Adalet Bakanı Yılmaz Yılmaz Tunç'tan CHP kurultayına yönelik soruşturmaya ilişkin açıklama
AJet'ten yurt içi uçuşlarda indirimli bilet kampanyası 100 bin bilet 699 lira
AJet'ten yurt içi uçuşlarda indirimli bilet kampanyası 100 bin bilet 699 lira
Bülent Ersoy'un hayatı film oluyor
Bülent Ersoy'un hayatı film oluyor
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı ile yerleştirme sonuçları açıklandı
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı ile yerleştirme sonuçları açıklandı
Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Paça çorbasındaki kolajenden "cips" üreten Türk akademisyen ihracata başladı
Paça çorbasındaki kolajenden "cips" üreten Türk akademisyen ihracata başladı
Trump, Rusya'nın serbest bıraktığı ABD vatandaşını Beyaz Saray'da ağırladı
Trump, Rusya'nın serbest bıraktığı ABD vatandaşını Beyaz Saray'da ağırladı
AKOM saat verdi: İstanbul’da 7 ilçe için sarı kodlu kar alarmı!
AKOM saat verdi: İstanbul’da 7 ilçe için sarı kodlu kar alarmı!
Uzmanlardan "sarı serum sanıldığı kadar masum değil" uyarısı
Uzmanlardan "sarı serum sanıldığı kadar masum değil" uyarısı
Dün rekor kırmıştı! Altın fiyatlarına bakın gram altın ne kadar oldu?
Dün rekor kırmıştı! Altın fiyatlarına bakın gram altın ne kadar oldu?