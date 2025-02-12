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AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı! Öğle saatlerine dikkat

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı! Öğle saatlerine dikkat

 İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kar yağışının öğle saatlerinden itibaren Anadolu Yakası'nda etkisini artırmasının beklendiğini duyurdu.

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İBB'den yapılan açıklamada, AKOM tarafından yayımlanan hava tahmin raporuna göre, kentte dondurucu soğuklar ve kar yağışının etkili olmaya devam edeceği belirtildi.

Sabah saatlerinde kuzey bölgelerde hafif karla karışık yağmur ve kar yağışının görüldüğü aktarılan açıklamada, öğle saatlerinden itibaren Anadolu Yakası'nda kar yağışının etkisini artırmasının beklendiği bildirildi.

Hafta sonuna kadar sürecek

İstanbul'da şubat ayı başından beri etkili olan soğuk hava dalgasının hafta sonuna kadar devam edeceği belirtilen açıklamada, özellikle perşembe gününden itibaren sıcaklıkların artmaya başlamasıyla birlikte hava koşullarının mevsim normallerine yaklaşmasının öngörüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, hava koşulları nedeniyle sürücülerden dikkatli ve don olaylarına karşı tedbirli davranmaları istendi.

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