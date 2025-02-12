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Özlem Gürses'in ev hapsi cezası kaldırıldı

Özlem Gürses'in ev hapsi cezası kaldırıldı

Sosyal medya kanalında yaptığı yayın sırasındaki sözleri nedeniyle gözaltına alınan ve hakkında ev hapsi cezası verilen gazeteci Özlem Gürses’in ev hapsi cezası kaldırıldı.

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Özlem Gürses, cezasının kaldırılmasının ardından 52 gün sonra canlı yayına katıldı. Gürses, "Geçmez denen zaman geçer, çözülmez denen sorunlar çözülür. Ben yine stüdyomda işimin başındayım." dedi.

NE OLMUŞTU?

Özlem Gürses savcılıktaki ifadesinde söz konusu yayının kısa bir bölümünün seçilerek sosyal medyada hakkında linç kampanyası başlatıldığını söylemişti.

Gürses, "devletin askeri veya emniyet teşkilatını aşağılama" suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmiş, mahkeme Gürses'e ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı kararı vermişti.

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