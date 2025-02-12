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Libya'da Adil Cuma'ya suikast girişimi

Libya'da Adil Cuma'ya suikast girişimi

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil Cuma'nın başkent Trablus'ta uğradığı suikast girişiminden yaralı kurtulduğu belirtildi.

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"Libya el-Ahrar" televizyonunun haberine göre, Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Cuma'nın aracına Trablus'taki Tarik es-Seri yolunda ateş açıldı.

Saldırının ardından Cuma'nın hastaneye kaldırıldığı ve geçirdiği ameliyat sonrası durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Libya medyasına yer alan diğer haberlerde de Cuma'nın aracına 14 kurşun isabet ettiği ve bacaklarından yaralandığı bilgisine yer verildi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti'nden suikast girişimine kınama

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil Cuma'ya düzenlenen suikast girişimini şiddetle kınadığını duyurdu. Ulusal Birlik Hükümeti'nden yapılan yazılı açıklamada, Cuma'ya başkent Trablus’ta aracıyla seyir halindeyken kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açıldığı belirtildi.

Cuma'nın sağlık durumunun stabil olduğu ve saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Ulusal Birlik Hükümeti'nin devletin güvenliğini hedef alan ve ülkenin istikrarını tehdit eden hiçbir girişime müsamaha göstermeyeceği vurgulandı.

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