Kamil Koç, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nin resmi ortağı oldu

Kamil Koç, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nin 2024-2027 sezonlarını kapsayan resmi ortağı oldu

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, üç sezon boyunca devam edecek ortaklık kapsamında, Kamil Koç'un logosu Türkiye'deki stadyumlarda yapılacak maçlar sırasında banner reklam olarak sergilenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kamil Koç Genel Müdürü Çağatay Kepek, bu ortaklığın spor ve sürdürülebilir seyahati birbirine bağlayan önemli bir adım olduğunu belirtti.

Futbolun dünyanın dört bir yanında milyonlarca insanı birleştiren, en popüler ve en yaygın spor olduğunu ifade eden Kepek, 'Kamil Koç olarak, futbolun bu birleştirici gücünden ilhamla attığımız bu adım sayesinde böylesine önemli iki organizasyonun resmi ortağı olduk. Firma olarak faaliyet alanımız gereği insanları birleştiren ve buluşturan bir misyona sahibiz. İnsanları birbirlerine kavuşturmanın yanında, yine sosyal sorumluluk anlayışımız gereği öğrenci etkinliklerinden bilim, sanat ve spora kadar pek çok alanda organizasyonlara destek oluyoruz.' değerlendirmelerinde bulundu.

Kepek, '1926'dan bu yana Türk halkına hizmet veren bir marka olarak spor ve sürdürülebilir seyahati birleştiren bu güzel adımın paydaşı olmaktan ve UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi sahnelerinde yer alacak olmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Bu organizasyonlar kapsamında biz de hediye biletlerimiz ve yurt dışı bağlantılı seferlerimiz ile Türk seyircilerinin Avrupa'daki maçlara erişimlerini sağlayacağız.' ifadelerini kullandı.

'Böylesine önemli bir maçın paydaşı olmak bizler için eşsiz bir deneyim olacak'

2026'daki UEFA Avrupa Ligi Finali'nin İstanbul'da gerçekleştirileceğini, anlaşmanın Kamil Koç için taşıdığı özel anlamlardan birinin de bu olduğunu aktaran Kepek, şunları kaydetti:

'100. yılımızı kutlayacağımız bir yılda böylesine önemli bir maçın paydaşı olmak bizler için eşsiz bir deneyim olacak. Ayrıca, 2027 UEFA Konferans Ligi Finali'nin de yine ülkemizde yapılması bekleniyor. Tüm bu nedenlerden dolayı bu ortaklık anlaşmasının bizler için çok özel bir anlamı var. Bu fantastik anlaşmada emeği olan herkese teşekkür ediyor, ülkemizden bir takımın da bu final maçında yer almasını umuyoruz.'