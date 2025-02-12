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Gazze’de can kaybı 48 bin 222’ye yükseldi

Gazze’de can kaybı 48 bin 222’ye yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürerken, Filistin Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 1 sivilin hayatını kaybettiğini ve 9 kişinin yaralandığını açıkladı. Enkaz altından çıkarılan 2 cansız bedenle birlikte toplam ölü sayısı 48 bin 222’ye yükseldi. Yaralı sayısı ise 111 bin 674’e ulaştı.

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İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, Filistin Sağlık Bakanlığı son 24 saatte yaşanan kayıplara ilişkin güncel verileri paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, İsrail güçlerinin son saldırılarında 1 sivil hayatını kaybederken, 9 kişi yaralandı. Ayrıca, ateşkes öncesinde yıkılan binaların enkazından çıkarılan 2 sivilin cansız bedeniyle birlikte toplam ölü sayısı 48 bin 222’ye ulaştı.

Bakanlık, bölgede yaralı sayısının 111 bin 674’e yükseldiğini ve enkaz altındaki kayıpları tespit etmeye yönelik arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Gazze’de insani durum her geçen gün kötüleşirken, uluslararası toplumun ateşkesin kalıcı hale gelmesi için baskıyı artırması çağrıları devam ediyor.

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