Ankara’da toplu taşımaya zam gündemde

Ankara’da toplu taşıma ücretlerine zam gündemde. 13 Şubat’ta yapılacak UKOME toplantısında tam bilet ücretinin 21 TL’den 26 TL’ye yükseltilmesi önerilecek

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Öğrenci ve indirimli kart tarifelerinde de değişiklikler gündeme gelebilir. Özel halk otobüslerinde öğrenci ve 60-65 yaş kartlarının geçerliliğiyle ilgili belirsizlik sürerken, 15 Şubat’a kadar uzatılan geçiş sürecinin ardından nasıl bir karar alınacağı merak ediliyor.

Ocak ayında birçok büyükşehir belediyesinde toplu taşıma ücretlerine zam yapılırken, Ankara’da da benzer bir düzenlemenin hayata geçirilmesi bekleniyor. Başkentte toplu taşıma ücretlerine yönelik yeni tarifenin belirlenmesi için 13 Şubat’ta gerçekleştirilecek Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı kritik önem taşıyor.

TAM BİLET ÜCRETİNİN 26 TL’YE YÜKSELTİLMESİ ÖNERİLECEK

Sözcü’nün haberine göre, toplantıda tam bilet ücretinin mevcut 21 TL’den 26 TL’ye çıkarılması önerilecek. Ayrıca, öğrenci ve öğretmen abonman ücretleri başta olmak üzere, indirimli kart tarifelerinde de yeni düzenlemelerin gündeme gelmesi bekleniyor.

İndirimli kartlara yönelik değişiklikler ve özel halk otobüslerindeki belirsizlik

Önerilen zam kararının yalnızca tam biletle sınırlı kalmayacağı, öğrenci, 60-65 yaş ve diğer indirimli tarifelerin de yeniden düzenlenebileceği ifade ediliyor. Artan ulaşım maliyetlerinin özellikle sık kullanılan hatlarda yolcuları doğrudan etkilemesi öngörülüyor.

Öte yandan, şehir içi ulaşımda önemli bir yere sahip olan özel halk otobüslerinde indirimli kart kullanımına ilişkin belirsizlik sürüyor. Daha önce, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin SGK borçları nedeniyle özel halk otobüsçülerine yapılan destek ödemelerinin kesildiği öne sürülmüş, bu nedenle 1 Şubat itibarıyla 60-65 yaş ve öğrenci kartlarının özel halk otobüslerinde geçerli olmayacağı duyurulmuştu. Ancak belediye ile yapılan görüşmeler sonucunda, bu kararın 15 Şubat’a kadar ertelendiği açıklandı.

Önümüzdeki günlerde UKOME toplantısından çıkacak kararlar ve özel halk otobüslerine yönelik uygulanacak düzenlemeler, Ankara’da toplu taşıma ücretlerinin geleceğini belirleyecek.