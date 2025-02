Ramazan öncesi kırmızı ete zam: En az 30 liralık artış için tarih belli oldu

Karkas et fiyatları yarından itibaren 15 TL zamlanacak. İstanbul Kasaplar Odası Başkanı Aydın Tüfekçi, bu artışın tüketiciye 20-30 TL olarak yansıyacağını belirtti.

Abone ol

Ramazan ayında et fiyatlarını sabitlemek zorunda kalan kasap esnafı, şimdi de artan karkas et fiyatlarının getirdiği yeni bir ekonomik sıkıntıyla karşı karşıya. Yerli besiciler, karkas et fiyatlarına zam taleplerini sosyal medya üzerinden dile getirirken, bazı büyük zincir marketlerin Et ve Süt Kurumu (ESK) ile anlaşarak etin kilosunu 399 TL’den satması, küçük esnafın tepkisini çekiyor.

İstanbul Kasaplar Odası Başkanı Aydın Tüfekçi, karkas et fiyatlarındaki son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, besicilerin fiyat artışı beklentisiyle hayvanlarını kesime göndermemesi nedeniyle piyasada arz sıkıntısı yaşandığını belirtti. Tüfekçi, bölgesel bazda karkas et fiyatlarının kilo başına 15 TL artırıldığını ve bu zammın 13 Şubat itibarıyla kasaplarda uygulanmaya başlanacağını açıkladı.

Ekonomim'den Veysel Ağdar'ın haberine göre; bu fiyat artışının doğrudan tüketiciye de yansıyacağını vurgulayan Tüfekçi, karkas et fiyatındaki 15 TL’lik zam nedeniyle perakende satış fiyatlarının kilogram başına 20 ila 30 TL artacağını ifade etti.

KASAP ESNAFI ZARARINA SATIŞ YAPIYOR

Kasap esnafı, artan maliyetler ve düşük satışlar nedeniyle büyük bir çıkmazın içinde. Prestij Et Evi sahibi Samed Burultay, karkas etin şu anda kendilerine maliyetinin 420 TL olduğunu, ancak 13 Şubat itibariyle bu fiyatın 435 TL’ye çıkacağını söyledi. Burultay, Ramazan ayındaki fiyat sabitleme uygulaması sebebiyle satışlarının büyük oranda düştüğünü belirtti.

"Önceden haftalık 1,5 ton et satarken, şimdi 500 kilo bile satamıyorum. Bir hafta önce kilosunu 700 TL’ye sattığım eti 600 TL’ye indirdim ama yine de müşterilerden talep göremedim. ESK'nın ithal et vermesi, küçük esnafın işlerini baltaladı. Karkasın bize maliyeti zaten belli, üzerine işçilik, kira ve diğer masrafları koyduğumuzda en az 650-700 TL’ye satmamız gerekiyor. Ama şu an bu mümkün değil.”

Burultay, karkas ete gelen 15 TL’lik zammın kendi satış fiyatlarına 25-35 TL arasında yansıyacağını ifade ederek, et fiyatlarını düşürmek için ithalatın teşvik edilmesi yerine, yerli üreticiyi destekleyecek projelerin geliştirilmesi gerektiğini savundu.