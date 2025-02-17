Konya'da eğlence mekanının tuvaletinde genç kadın dehşeti yaşadı
Konya'da eğlence merkezinde çalışan bir kadın, lisanslı kickbokscu olduğu öğrenilen iş arkadaşı tarafından feci şekilde darp edildi.
İnanılmaz olay, geçtiğimiz 4 Şubat günü sabaha karşı merkez Selçuklu ilçesinde bulunan bir eğlence merkezinde yaşandı. A.T.S., işyerinde çalışırken iş arkadaşı F.H. yanına geldi.
Sabah'ın haberine göre, F.H., bir şeyler anlatırken, A.T.S 'Senin sorunların beni ilgilendirmez' dedi. A.T.S., daha sonra elini yüzünü yıkamak için tuvalete gitti.
Bu esnada arkasından gelen F.H., tuvaletin kapısını kapatıp, genç kadına yumrukla saldırmaya başladı. Yüzüne çok sayıda darbe alan A.T.S., baygınlık geçirdi. Bunun üzerine F.H., genç kadını dövmeyi bırakıp, tuvaletten çıkıp gitti.
İş arkadaşına kıskançlık dayağı
Bir süre sonra kendisine gelen A.T.S., kendi imkanları ile gittiği hastaneden darp raporu alıp, F.H'den şikayetçi oldu. A.T.S., ifadesinde, "Muhtemelen müşteri konusunda kıskançlık yaptı. Beni boynumdan tutup, kendisine doğru çekmeye çalıştı.