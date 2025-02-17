Konya'da eğlence mekanının tuvaletinde genç kadın dehşeti yaşadı

İş arkadaşına kıskançlık dayağı

Bir süre sonra kendisine gelen A.T.S., kendi imkanları ile gittiği hastaneden darp raporu alıp, F.H'den şikayetçi oldu. A.T.S., ifadesinde, "Muhtemelen müşteri konusunda kıskançlık yaptı. Beni boynumdan tutup, kendisine doğru çekmeye çalıştı.