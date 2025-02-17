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Konya'da eğlence mekanının tuvaletinde genç kadın dehşeti yaşadı

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Konya'da eğlence mekanının tuvaletinde genç kadın dehşeti yaşadı

Konya'da eğlence merkezinde çalışan bir kadın, lisanslı kickbokscu olduğu öğrenilen iş arkadaşı tarafından feci şekilde darp edildi.

Konya'da eğlence mekanının tuvaletinde genç kadın dehşeti yaşadı

İnanılmaz olay, geçtiğimiz 4 Şubat günü sabaha karşı merkez Selçuklu ilçesinde bulunan bir eğlence merkezinde yaşandı. A.T.S., işyerinde çalışırken iş arkadaşı F.H. yanına geldi.

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Konya'da eğlence mekanının tuvaletinde genç kadın dehşeti yaşadı

Sabah'ın haberine göre, F.H., bir şeyler anlatırken, A.T.S 'Senin sorunların beni ilgilendirmez' dedi. A.T.S., daha sonra elini yüzünü yıkamak için tuvalete gitti.

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Konya'da eğlence mekanının tuvaletinde genç kadın dehşeti yaşadı

Bu esnada arkasından gelen F.H., tuvaletin kapısını kapatıp, genç kadına yumrukla saldırmaya başladı. Yüzüne çok sayıda darbe alan A.T.S., baygınlık geçirdi. Bunun üzerine F.H., genç kadını dövmeyi bırakıp, tuvaletten çıkıp gitti.

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Konya'da eğlence mekanının tuvaletinde genç kadın dehşeti yaşadı

İş arkadaşına kıskançlık dayağı

Bir süre sonra kendisine gelen A.T.S., kendi imkanları ile gittiği hastaneden darp raporu alıp, F.H'den şikayetçi oldu. A.T.S., ifadesinde, "Muhtemelen müşteri konusunda kıskançlık yaptı. Beni boynumdan tutup, kendisine doğru çekmeye çalıştı.

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