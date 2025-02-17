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İstanbul'a bitmeyecek, görülmemiş kar geliyor! Okulları tatil ettirecek

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İstanbul'a bitmeyecek, görülmemiş kar geliyor! Okulları tatil ettirecek

İstanbul'da geçen hafta etkili olan kar yağışı geri dönüyor. Salı gününden itibaren Türkiye yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan haritalı hava durumu raporunda, yeni soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor.

İstanbul'a bitmeyecek, görülmemiş kar geliyor! Okulları tatil ettirecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı son hava durumu tahmin raporuna göre önümüzdeki hafta İstanbul'da kar yağışı bekleniyor. Yeni tahminlerde Perşembe ve Cuma günleri için kar yağışı uyarısı yapıldı.

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İstanbul'a bitmeyecek, görülmemiş kar geliyor! Okulları tatil ettirecek

"İSTANBUL BİTMEYECEK BİR KAR YAĞIŞINI GÖRECEK"

Hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, şu ifadeleri paylaştı:

Pazartesi günü kuvvetli bir yağmur var. Marmara ve Batı Karadeniz'de kuvvetli olacak. Şehir içinde baskın yapabilir. Bugün öğle saatlerinde Ege'de de yağış var.

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İstanbul'a bitmeyecek, görülmemiş kar geliyor! Okulları tatil ettirecek

İstanbul'da pazartesi hava soğumaya başlıyor. Yarın sıcaklık 7-8 dereceye kadar inecek. Anadolu'da ise salı günü kar görülecek. Çarşamba 5 dereceye kadar düşmesi ile İstanbul'da karla karışık yağmur görülecek.

Perşembe ise kar yağışına dönecek. Cuma, cumartesiye kadar sürecek ve hatta pazara sarkabilir. Öncekinden daha uzun sürecek.

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İstanbul'a bitmeyecek, görülmemiş kar geliyor! Okulları tatil ettirecek

Bu kar birikimi büyük ihtimalle İstanbul'un kuzey ilçelerinde 10 santime kadar çıkacak. Bu önemli miktar, ulaşımı durdurup yaşamı zorlaştırabilir.

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