İstanbul'a bitmeyecek, görülmemiş kar geliyor! Okulları tatil ettirecek

İstanbul'da pazartesi hava soğumaya başlıyor. Yarın sıcaklık 7-8 dereceye kadar inecek. Anadolu'da ise salı günü kar görülecek. Çarşamba 5 dereceye kadar düşmesi ile İstanbul'da karla karışık yağmur görülecek.

Perşembe ise kar yağışına dönecek. Cuma, cumartesiye kadar sürecek ve hatta pazara sarkabilir. Öncekinden daha uzun sürecek.