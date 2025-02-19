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Papa'ya zatürre teşhisi koyuldu

Papa'ya zatürre teşhisi koyuldu

Bronşit nedeniyle nefes almakta zorlanan ve 5 gündür hastanede tedavi gören Papa Francis'in doktorları, her iki ciğerde de zatürre başlangıcı teşhis etti.

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Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis’te zatürre başlangıcı tespit edildi. Solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle hastaneye kaldırılan 88 yaşındaki Papa'nın durumunun, zatürre başlangıcıyla karmaşıklaştığı kaydedildi.

14 Şubat’ta İtalya’nın başkenti Roma’daki Gemelli Hastanesi’ne kaldırılan Papa Francis, solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle tedavi görüyordu. Papa'nın son durumuna ilişkin açıklama Vatikan'dan geldi.

TEDAVİYE CEVAP VERİYOR

88 yaşındaki dini liderin her iki ciğerinde de zatürre başlangıcı tespit edildi. Açıklamada, "Papa'nın laboratuar testleri, göğüs röntgeni ve klinik durumu karmaşık bir tablo sunmaya devam ediyor. Papanın bugün öğleden sonra çekilen göğüs tomografisi daha ileri farmakolojik tedavi gerektiren çift taraflı zatürre başlangıcını göstermiştir. Bununla birlikte Papanın morali yüksek ve tedaviye yanıt veriyor." ifadelerine yer verildi.

SOLUNUM CİHAZINA BAĞLI DEĞİL

Papa Francis’in durumuna ilişkin iddialar gündeme gelirken adı açıklanmayan bir yetkili, Papa'nın solunum cihazına bağlanmadığını ve kendi başına nefes alabildiğini söyledi.

Papanın tüm halka açık etkinlikleri pazar gününe kadar iptal edildi. Ruhani lider, iyileşene kadar hastanede kalacak.

Öte yandan, Papa Francis’in gençliğinde geçirdiği akciğer zarı iltihabı hastalığı sonucu akciğerinin bir bölümü alınmıştı.

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