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Siyaset dünyasının acı kaybı: Eski Devlet Bakanı Ali Doğan vefat etti

Siyaset dünyasının acı kaybı: Eski Devlet Bakanı Ali Doğan vefat etti

Eski Devlet Bakanı Ali Doğan, tedavi gördüğü hastanede 78 yaşında hayatını kaybetti. Doğan’ın cenazesi, 19 Şubat Pazartesi günü Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı’na defnedilecek.

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Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören eski Devlet Bakanı ve Anavatan Partisi (ANAP) Kahramanmaraş Milletvekili Ali Doğan, 18 Şubat sabahı İstanbul'da hayata veda etti. 77 yaşındaki Doğan, Maslak’taki özel bir hastanede tedavi altındaydı.

Ailesi ve sevenleri, Ali Doğan’ın vefat haberini derin bir üzüntüyle karşılarken, cenaze töreni ve taziye programına ilişkin detaylar da açıklandı.

CENAZE TÖRENİ VE TAZİYE PROGRAMI

Ali Doğan’ın cenazesi, 19 Şubat Pazartesi günü Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı’na defnedilecek. Aynı gün saat 17.00’de Levent’teki bir otelde taziye kabul edileceği duyuruldu.

ALİ DOĞAN KİMDİR?

1947 yılında Kahramanmaraş'ta dünyaya gelen Ali Doğan, eğitim hayatını İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde tamamladı. Mezuniyetinin ardından Çekmece Nükleer Araştırma Merkezi'nde idari uzman olarak görev yaptı. Kamu görevinden ayrıldıktan sonra serbest ticarete yöneldi ve iş dünyasında faaliyet gösterdi.

Siyasi kariyerine Anavatan Partisi çatısı altında başlayan Doğan, 20. ve 21. dönemlerde Kahramanmaraş Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görev yaptı. 57. Hükümet döneminde bir süre insan haklarından sorumlu Devlet Bakanı olarak kabinede yer aldı.

Siyasetten çekildikten sonra iş hayatına ağırlık veren Doğan, kendisine ait sigorta şirketiyle faaliyetlerini sürdürdü. Aynı zamanda Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nde Divan Kurulu üyesi olarak spor camiasıyla bağlarını korudu.

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