BIST 9.921
DOLAR 36,30
EURO 37,93
ALTIN 3.429,24
HABER /  GÜNCEL

Masterchef yarışmacısı bıçaklandı! Ölümden dönen Eslem Sena Kurt'un açıklaması şoke etti

Masterchef yarışmacısı bıçaklandı! Ölümden dönen Eslem Sena Kurt'un açıklaması şoke etti

2018 yılında katıldığı 'MasterChef Türkiye' yarışmasıyla tanınan Eslem Sena Yurt, sosyal medya hesabından bıçaklandığını açıkladı. Olayın detaylarını paylaşan Yurt'un babası için yazdığı sözler takipçilerini şoke etti.

Abone ol

MasterChef Türkiye yarışmasıyla adını duyuran Eslem Sena Yurt, Instagram hesabından kötü haberi duyurdu. Ünlü isimlerin aşçılığını yapan Yurt, '1 hafta önce bıçaklandığını ve ölümden döndüğünü' açıkladı.

2018 yılında MasterChef Türkiye yarışmasına katılan aşçı Eslem Sena Yurt, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımla sevenlerini korkuttu. Yurt, yaptığı paylaşımda 1 hafta önce bıçaklandığını açıkladı.

'' 5 LİTRE KAN KAYBETTİM''

Hastane odasından paylaşım yapan Eslem Sena Yurt, yaşadığı olayı şu sözlerle anlattı:

"Bir hafta önce bir bıçaklanma olayı yaşadım. 5 litre kan kaybettim. Ruhen ve bedenen çok zor zamanlar geçiriyorum. Her şeyden herkesten uzak kalmak istiyorum. Ziyaretime gelen arayıp soran dualar gönderen herkesten Allah razı olsun. Hepinize çok teşekkür ederim. Telefonum kapalı bir süre WhatsApp sadece. İyileşip işime döneceğim bana en iyi gelen şey mesleğim."

''DOSTU DÜŞMANI AYIRT ETTİM''

Babası ve halasıyla yaşadığı sorunları da aktaran Yurt, sözlerine şöyle devam etti: 

"Baba kişisi ve ailesine not... Babamla aram pek yoktur, kız çocuğu değerli değil onlarda. Yine de babam ortalığı yıkar diye düşünürken tepkisiz kaldı gelmedi yanıma. Halam da arayanları tembihlemiş kimse bilmesin diye. Bıçaklanarak ölümden dönen benim hiçbir zaman utanılacak bir şey yapmadım. Herkes dönüp kendine baksın. Siz saklamaya çalıştınız ama bakın ben buradan yazıyorum. Sayenizde dostu düşmanı ayırt ettim. Baba kişisi yıllar önce de annemden boşanırken 'kızımı istemiyorum çok masraflı' demişti. Halbuki o yaşta ne masrafım olabilirdi. O zamanlar üzülüp sonra unutmuştum. Üniversite yıllarımda yine hiç yanımda olmadı. Mezuniyetim de bile... 7-8 yıl numarası dahi yoktu. Ta ki ben başarılı oldum beni aramaya başladılar. Ben de oluşumuma katkı sağladığı için! Saygıdan zaman zaman konuşuyordum. Zor günümde yanımda olmayan 2 kişiyi asla affetmeyeceğim. Her zaman yanımda olan anneme, üvey babam, can dostum İlayda'ya ve tüm bana destek olan sevenlerime sonsuz teşekkürler."

Eslem Sena Yurt'un kim tarafından neden bıçaklandığı ise henüz bilinmiyor. 

 

ÖNCEKİ HABERLER
Beşikaş Fibabanka'nın hocası Dusan Alimpijevic'in en büyük hayali
Beşikaş Fibabanka'nın hocası Dusan Alimpijevic'in en büyük hayali
Gaziosmanpaşa'da toprak kayması! 3 bina hasar gördü, tahliye edildi
Gaziosmanpaşa'da toprak kayması! 3 bina hasar gördü, tahliye edildi
AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'ne 13 ülkedeki 16 siyasi partiden temsilci katılacak
AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'ne 13 ülkedeki 16 siyasi partiden temsilci katılacak
Papa'ya zatürre teşhisi koyuldu
Papa'ya zatürre teşhisi koyuldu
Mansur Yavaş bağımsız aday olacak Talat Atilla kulis paylaştı
Mansur Yavaş bağımsız aday olacak Talat Atilla kulis paylaştı
Menajer Ayşe Barım hakkında tahliye kararı veren hakim hakkında soruşturma
Menajer Ayşe Barım hakkında tahliye kararı veren hakim hakkında soruşturma
Diyarbakır'da 16 yaşındaki Merve erkek arkadaşını öldürdü: "Elinde uygunsuz görüntülerim vardı"
Diyarbakır'da 16 yaşındaki Merve erkek arkadaşını öldürdü: "Elinde uygunsuz görüntülerim vardı"
Trabzon ve Giresun'un bazı ilçelerinde eğitime ara verildi
Trabzon ve Giresun'un bazı ilçelerinde eğitime ara verildi
Trump yönetiminden göçmen karşıtı bir hamle daha! 26 bin göçmen çocuk etkilenecek
Trump yönetiminden göçmen karşıtı bir hamle daha! 26 bin göçmen çocuk etkilenecek
Güney Kore'de 17 general ve 13 subaya soruşturma açıldı
Güney Kore'de 17 general ve 13 subaya soruşturma açıldı
Ehliyete üst yaş sınırı geliyor! O sürücüler artık araç kullanamayacak
Ehliyete üst yaş sınırı geliyor! O sürücüler artık araç kullanamayacak
Emine Erdoğan'dan Türkiye-Ukrayna ilişkilerine dair paylaşım
Emine Erdoğan'dan Türkiye-Ukrayna ilişkilerine dair paylaşım