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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Bakan Uraloğlu, Türksat 6A'nın uzaydaki ilk test yayınını tamamlamasını değerlendirdi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bakan Uraloğlu, Türksat 6A'nın uzaydaki ilk test yayınını tamamlamasını değerlendirdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ilk milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın uzaydaki ilk test yayınını TRT World ile başarıyla gerçekleştirdiğini bildirdi. Uraloğlu, "Kendi uydusunu üreten ve işleten ülkeler arasındaki yerimizi daha da sağlamlaştırıyoruz" dedi.

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Uraloğlu, sosyal medya hesabından Türksat 6A'nın ilk test yayınına ilişkin paylaşımda bulundu.

İlk milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın uzaydaki ilk test yayınını TRT World ile başarıyla gerçekleştirdiğine işaret eden Uraloğlu, "Kendi uydusunu üreten ve işleten ülkeler arasındaki yerimizi daha da sağlamlaştırıyoruz. Bağımsız, güçlü ve yüksek teknolojili Türkiye için çalışmaya devam." ifadesini kullandı.

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