Flaş iddia! TFF'den Galatasaray-Fenerbahçe yabancı hakem! 'Anlaşmaya varıldı' deniyor
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi mücadelesi için Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü.
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbi öncesi hakem tartışmaları sürüyor.
Geçtiğimiz hafta TFF yönetim kurulunun yaptığı toplantıda derbiyi yabancı hakem triosunun yönetmesi için fikir birliğine varılarak Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) bunun çalışmasının yapılması istenmişti.
Sabah'ın haberine göre, TFF'nin ünlü Sloven hakem Slavko Vincic ile gerekli yazışmaları yaptığı ve tarafların ortak bir noktada anlaşmaya vardığı öne sürüldü.
Gözler Hacıosmanoğlu'na çevrildi
TFF, Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bugün 13.00'te Riva'da gündem değerlendireceğini bildirdi.