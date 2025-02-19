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Flaş iddia! TFF'den Galatasaray-Fenerbahçe yabancı hakem! 'Anlaşmaya varıldı' deniyor

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Flaş iddia! TFF'den Galatasaray-Fenerbahçe yabancı hakem! 'Anlaşmaya varıldı' deniyor

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi mücadelesi için Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

Flaş iddia! TFF'den Galatasaray-Fenerbahçe yabancı hakem! 'Anlaşmaya varıldı' deniyor

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbi öncesi hakem tartışmaları sürüyor.

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Flaş iddia! TFF'den Galatasaray-Fenerbahçe yabancı hakem! 'Anlaşmaya varıldı' deniyor

Geçtiğimiz hafta TFF yönetim kurulunun yaptığı toplantıda derbiyi yabancı hakem triosunun yönetmesi için fikir birliğine varılarak Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) bunun çalışmasının yapılması istenmişti.

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Flaş iddia! TFF'den Galatasaray-Fenerbahçe yabancı hakem! 'Anlaşmaya varıldı' deniyor

Sabah'ın haberine göre, TFF'nin ünlü Sloven hakem Slavko Vincic ile gerekli yazışmaları yaptığı ve tarafların ortak bir noktada anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

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Flaş iddia! TFF'den Galatasaray-Fenerbahçe yabancı hakem! 'Anlaşmaya varıldı' deniyor

Gözler Hacıosmanoğlu'na çevrildi

TFF, Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bugün 13.00'te Riva'da gündem değerlendireceğini bildirdi.

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