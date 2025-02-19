İstanbul Valiliği kar tedbirleri açıkladı

İstanbul Valiliği, etkili olan kar yağışı nedeniyle alınan tedbirleri duyurdu. Otoyol, köprü ve ana yollarda buzlanmalara karşı çalışmalar yapılırken, evsiz vatandaşlar için barınma mekanları oluşturuldu. Vatandaşlara dışarı çıkmamaları, toplu taşıma kullanmaları ve hava koşullarını takip etmeleri tavsiye edildi.

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İstanbul’da etkili olmaya başlayan kar yağışının 24 Şubat Pazartesi akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Valilik, kar yağışının vatandaşlar üzerinde olumsuz etkiler yaratmaması için alınan tedbirleri duyurdu. Bu kapsamda, İstanbul Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde 19 Şubat’tan itibaren çalışmalar hız kesmeden sürdürülecek. Otoyol ve ana yollarda buzlanmalara karşı karayolları ve belediye ekipleri görev alırken, emniyet birimleri kar lastiği denetimlerini artıracak.

"Bu kapsamda, İstanbul Afet Müdahale Planı (TAMP), 19 Şubat Çarşamba günü saat 08.30 itibarıyla AFAD İl Merkezi ve 39 ilçede 24 saat esasıyla çalışmalarına başlamıştır. TAMP kapsamında oluşturulan 23 ana çalışma grubu, bu süreçte çalışmalarına aralıksız devam edecektir. Otoyol, köprü, viyadük ve tüm ana yollarda buzlanmalara karşı karayolları, büyükşehir belediyesi, ilçe belediyeleri ekiplerimiz ve özel otoyol işletmecileri planlanmış faaliyetleri yerine getirecektir. Emniyet birimleri, kar lastiği denetimlerini aralıksız devam ettirecektir. Otoyol kenarlarında oluşturulan depo alanlarının, kar yağışının yoğunluğunu artırdığı saatlerde, yüksek tonajlı araçlara öncelik verilecek şekilde araç konuşlanma merkezi olarak kullanılması sağlanacaktır."

EVSİZ VATANDAŞLAR İÇİN MEKAN HAZIRLANDI

Evsiz vatandaşlar için barınma mekanları hazırlanan İstanbul'da, sokakta kalanların 112’ye bildirilmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca, elektrik, su, doğal gaz gibi altyapı hizmetlerinde yaşanabilecek aksaklıklar için müdahale ekipleri takviye edilecek. Vatandaşlara, özellikle araç kullanmamaları ve hava koşullarını takip etmeleri tavsiye edilirken, toplu taşıma kullanımına yönlendirmede bulunuldu. Ulaşımda yaşanabilecek aksamalar için sefer bilgileri önceden kontrol edilmesi gerektiği belirtildi.