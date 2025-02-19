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Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Demir: "Maaşımız yetmiyor"

Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Demir: "Maaşımız yetmiyor"

Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Demir, vatandaş kendilerini eleştirse de aldıkları milletvekili maaşının yetersiz olduğunu savundu.

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Asgari ücret, emekli ve memur maaşlarına yapılan zamların ardından, milletvekili maaşları da konuşulmaya başladı.

Bazı milletvekilleri, aldıkları maaşların kendilerine yetmediğinden yakınıyor. Bunlardan biri de Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Demir.

Doğan Demir, Çağdaş Kocaeli Gazetesi'nden Mevlüt Can Özdemir'e verdiği röportajda gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

Son dönemde vatandaşların tepkisini çeken 196.775 TL'lik milletvekili maaşları üzerine de konuşan Demir, şunları söyledi:

"ASGARİ ÜCRETE GÖRE MİLLETVEKİLİ MAAŞI FAZLA GÖRÜNÜYOR AMA.."

Açıkça ifade etmek gerekirse, milletvekili maaşı Türkiye geneline bakıldığında asgari ücrete kıyasla büyük bir meblağ gibi görünüyor. Ancak Türkiye'deki asgari ücretin düşük olması ve vatandaşların geçim sıkıntısı nedeniyle milletvekili maaşları oldukça fazla eleştiriliyor. Bununla birlikte, milletvekili maaşları birçok vekil için bile yeterli olmuyor.

"MAAŞIMIZIN 2-3 KATINI HACARMAK ZORUNDA KALIYORUZ"

Dışarıdan bakıldığında her şey farklı gözükse de, içerideki yaşam şartları çok başka. Bir milletvekili sürekli etkinliklere katılmak zorunda, yolları aşarak çok sayıda düğüne gidiyor ve aracında neredeyse her gün yolda zaman geçiriyor. Bu nedenle, milletvekili maaşı çoğu zaman iki-üç katı kadar harcama yapmayı gerektiriyor. Asıl yapılması gereken, asgari ücreti daha yaşanabilir bir seviyeye çekmek ve herkesin yaşam standardını iyileştirmektir.

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