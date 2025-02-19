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Kırklareli'nde yoğun kar yağışı: Kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı!

Kırklareli'nde yoğun kar yağışı: Kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı!

Kırklareli'nin Demirköy ve Kofçaz ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında başlayan kar yağışı kent merkezinde de etkisini gösteriyor. Yoğun kar nedeniyle bazı araçlar yolda kalırken, Dereköy Sınır Kapısı'nda kar lastiği olmayan araçların trafikte ilerlemesine izin verilmiyor.

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Hafta başında Demirköy ve Kofçaz ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında başlayan kar yağışı kent merkezinde de etkisini gösteriyor.

Polis ve jandarma ekipleri, kar kalınlığının 10 santimetreye yaklaştığı Demirköy ve Kofçaz ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda kar lastiği olmayan araçların trafikte ilerlemesine müsaade etmiyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü kentte kar yağışının gün boyu etkili olması bekleniyor.

OSB'YE GİDEN YOL BİR SÜRE ULAŞIMA KAPANDI

Kızılcıkdere köyü yakınlarında Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) giden yolun yokuş kısmında buzlanma nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı.

Yolda kalan araçlar nedeniyle ulaşım 45 dakika durdu. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Kara yolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmalarının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Bölgede yoğun kar yağışı devam ediyor.

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