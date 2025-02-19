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Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yabancı hakem yönetecek TFF Başkanı resmen açıkladı

Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yabancı hakem yönetecek TFF Başkanı resmen açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yapılacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini dünya çapında yabancı bir hakemin yöneteceğini açıkladı.

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TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen Hacıosmanoğlu, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Hacıosmanoğlu, derbinin hakeminin kim olacağıyla ilgili soru üzerine, "Dün akşam ekip arkadaşlarımla uzun bir sohbet ettim. İlk baştan ben kendi evlatlarımıza güveniyorum. Hakemlerimizin içinde bu maçı yönetecek çok arkadaşımız var. Kulüplerin başvurusu üzerine karar alacağımızı söyledik. Yönetim kurulundaki arkadaşlarım başkan olarak yetkiyi bana verdi. Bu tartışmaların önünü kesmek ve hakem arkadaşlarımızı da tartışılır bir konuma sokmamak için derbiyi dünya çapında bir hakem yönetecek. Bunun yazışmaları yapıldı, teyitleri alındı." ifadelerini kullandı.

Başkan Hacıosmanoğlu, "Galatasaray Kulübüne dönüş yapacak mısınız?" şeklindeki soru üzerine, "Futbolun amiri biziz. Dönüş yapmıyoruz. İstişare edip bu bilgileri vermek üzere iki kulübü federasyona çağırmıştık." diye konuştu.

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