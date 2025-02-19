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CHP kurultay soruşturmasında Lütfü Savaş ifade verecek

CHP kurultay soruşturmasında Lütfü Savaş ifade verecek

CHP kurultayına yönelik soruşturmada, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın ifadeye çağrıldığı bildirildi.

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Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde düzenlenen 38. Olağan Kurultayı’nda genel başkanlık koltuğu el değiştirmiş, Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu’nu geride bırakarak partinin yeni lideri olmuştu. Ancak kurultayın ardından süreç tartışmalara sahne olmuş, delegelerin oy kullanımıyla ilgili şaibe iddiaları gündeme gelmişti.

Bu iddialar üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP kurultayına ilişkin bir soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın 25 Şubat’ta ifade vereceği bildirildi.

LÜTFÜ SAVAŞ KURULTAY SÜRECİNE İTİRAZ ETMİŞTİ

TGRT’de Nuray Babacan'ın verdiği detaylara göre, Lütfü Savaş kurultayda usulsüzlük olduğu iddiasıyla süreci yargıya taşımıştı. Daha önce CHP'den ihraç edilen Savaş, kurultayın iptali için dava açan isimler arasında yer almıştı.

Kurultayda, Özgür Özel'in genel başkan seçilmesiyle sonuçlanan süreçte bazı delegelerin oy kullanma şekline dair spekülasyonlar yapılmış, parti içinde farklı görüşler ortaya çıkmıştı.

CHP
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