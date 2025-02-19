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İstanbul Boğazı'nda geçişler çift yönlü askıya alındı!

İstanbul Boğazı'nda geçişler çift yönlü askıya alındı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde geçici olarak askıya alındığı bildirildi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, “İstanbul Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı.” açıklamasında bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde geçici olarak askıya alındığını bildirdi.

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