İstanbul Boğazı'nda geçişler çift yönlü askıya alındı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde geçici olarak askıya alındığı bildirildi.Abone ol
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, “İstanbul Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı.” açıklamasında bulundu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde geçici olarak askıya alındığını bildirdi.