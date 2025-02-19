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TÜSİAD Başkanı Orhan Turan hakkında resen soruşturma başlatıldı

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan hakkında resen soruşturma başlatıldı

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan hakkında, dernek genel kurulundaki konuşmasında kullandığı ifadelere ilişkin, "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ve "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından resen soruşturma başlatıldı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Turan'ın 13 Şubat'taki dernek genel kurulunda yaptığı konuşmada bazı soruşturma ve kovuşturmalar hakkında yargıyı telkin ve yönlendirme içerikli ifadeler kullandığı tespit edildi.

Başsavcılık, Turan'ın ifadelerinin, gerçeğe aykırı ve kamu barışını bozmaya elverişli nitelikte olduğunu değerlendirerek "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ve "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından resen soruşturma başlattı.

Polis, Turan'ı İstanbul Adliyesi'ne götürüyor

Geçtiğimiz günlerde aynı suçlardan soruşturma başlatılan TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras ile Turan hakkında savcılıkta ifadelerinin alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesine talimat verildi.

Bunun üzerine Turan, ifadesinin alınması için İstanbul Adliyesi'ne götürülüyor.

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