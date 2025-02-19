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Bahçeli'den eski Devlet Bakanı Ali Doğan için başsağlığı mesajı

Bahçeli'den eski Devlet Bakanı Ali Doğan için başsağlığı mesajı

MHP lideri Bahçeli, Eski Devlet Bakanı Ali Doğan'ın vefatının ardından başsağlığı mesajı paylaştı.

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Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören eski Devlet Bakanı Ali Doğan 78 yaşında hayatını kaybetti. Doğan'ın vefatının ardından MHP lideri Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı.

Siyaset dünyasının acı kaybı: Eski Devlet Bakanı Ali Doğan vefat etti

Bahçeli'nin paylaşımı şöyle;

"Türk siyasetinde müstesna bir mevkii bulunan 20. ve 21. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili ve eski Devlet Bakanı Sayın Ali Doğan’ın ebediyete irtihalinden derin bir üzüntü duydum. Kendisi ülkü ve ülke sevdalısıydı. Ülkücü şehidimiz Bleda Aybars Tekin’in de canberaberiydi. Merhum dava arkadaşım Ali Doğan’a Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyorum. Muhterem ailesine ve Kahramanmaraşlı kardeşlerime sabır ve baş sağlığı diliyorum. Mekânı cennet, menzili mübarek olsun inşallah."

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