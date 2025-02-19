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Gazze'de can kaybı 48 bin 297’ye yükseldi

Gazze'de can kaybı 48 bin 297’ye yükseldi

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının ardından sağlanan ateşkese rağmen bölgede can kaybı artıyor. Son 24 saatte 6 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı bildirildi. 7 Ekim 2023’ten bu yana ölü sayısı 48 bin 297’ye, yaralı sayısı 111 bin 733’e yükseldi.

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İsrail’in 15 ayı aşkın süredir devam eden saldırılarının ardından ateşkesin sağlandığı Gazze Şeridi'nde, son 24 saatte 6 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, 2’si enkaz altından çıkarılan, biri önceki saldırılarda ağır yaralanıp yaşamını yitiren ve 3’ü son saldırılarda ölen toplam 6 Filistinlinin naaşının hastanelere ulaştırıldığını açıkladı. Ayrıca, 11 yaralının da hastanelerde tedavi altına alındığı belirtildi.

Bakanlık, 7 Ekim 2023’ten bu yana süren İsrail saldırılarında yaşamını yitiren ve cenazesi hastanelere ulaştırılan Filistinlilerin sayısının 48 bin 297'ye yükseldiğini, yaralı sayısının ise 111 bin 733’e ulaştığını duyurdu.

ENKAZ ALTINDA BİNLERCE KAYIP

Gazze'de sivil savunma ekipleri, halen enkaz altında ve yol kenarlarında bulunan cenazelere ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf’un 2 Şubat’ta yaptığı açıklamada, 14 binden fazla Filistinlinin enkaz altında kaybolduğunu belirttiği hatırlatıldı.

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