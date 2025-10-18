BIST 10.209
DÜNYA

Şiddetli yağış nedeniyle blanço ağırlaşıyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 72'ye çıktı

Meksika'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 72'ye, kaybolanların sayısının ise 48'e yükseldiği belirtildi.

Meksika basınına göre, geçen haftadan bu yana tropik fırtınalar Priscilla ve Raymond'un yol açtığı şiddetli yağışlar sonucu can kayıpları arttı.

72 KİŞİ ÖLDÜ 48 KİŞİ KAYIP

Felakette şimdiye kadar 5 eyalette 72 kişi yaşamını yitirirken, 48 kişi de kayboldu.

Şiddetli yağışların en çok vurduğu eyaletlerden Veracruz, Puebla ve Hidalgo'da 21 helikopter sevk edildi ve yeni personel takviyesi yapıldı.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini açıkladı.

Öte yandan, Meksika Federal Elektrik Komisyonu (CFE) tarafından yapılan açıklamada, selden etkilenen 5 eyalette yürütülen çalışmalar sonucunda enerji iletim hatlarının yüzde 95,4'ünün onarıldığı, kısa süre içinde bu oranın yüzde 100'e ulaşmasının beklendiği bildirildi.

