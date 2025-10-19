BIST 10.209
DOLAR 41,90
EURO 48,90
ALTIN 5.727,34
GÜNCEL

Pendik'te seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Pendik'te seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Pendik'te seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

D-100 kara yolu Ankara istikametinde 5 kişinin içinde bulunduğu seyir halindeki otomobil, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

Motor kısmından dumanların çıktığını fark eden sürücü, otomobili kenara çekerek yanındakilerle araçtan indi.

Alevler kısa sürede otomobilin her yerini sardı, araçtan zaman zaman patlama sesleri geldi.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle D-100 kara yolunda trafik bir süre kontrollü sağlandı.

Öte yandan, yangın anı vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Şiddetli yağış nedeniyle blanço ağırlaşıyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 72'ye çıktı
Şiddetli yağış nedeniyle blanço ağırlaşıyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 72'ye çıktı
Dilan Polat, uyuşturucu test sonuçlarına gözyaşlarıyla isyan etti
Dilan Polat, uyuşturucu test sonuçlarına gözyaşlarıyla isyan etti
Kamyonla hafif ticari araç çarpıştı: 4 kişi öldü
Kamyonla hafif ticari araç çarpıştı: 4 kişi öldü
İngiliz gazeteci ülkesini tiye aldı "o esnada Türkiye" deyip paylaştı
İngiliz gazeteci ülkesini tiye aldı "o esnada Türkiye" deyip paylaştı
Ateşkese rağmen İsrail Lübnan’ı vurdu
Ateşkese rağmen İsrail Lübnan’ı vurdu
Türk hackerlardan havalimanı anonslarına müdahale: Özgür Filistin
Türk hackerlardan havalimanı anonslarına müdahale: Özgür Filistin
Korkmaz Karaca: Erdoğan ve Trump'sız barış olmaz
Korkmaz Karaca: Erdoğan ve Trump'sız barış olmaz
Yılmaz Özdil’den Sözcü TV’de sert sözler: Alınganlığından bıktım
Yılmaz Özdil’den Sözcü TV’de sert sözler: Alınganlığından bıktım
Sırrı Sakık'ın 'alçak' lafı olay oldu! Bu sözü Atatürk için mi dedi işte o video
Sırrı Sakık'ın 'alçak' lafı olay oldu! Bu sözü Atatürk için mi dedi işte o video
Muğla'da silahlı kavga: 2 kişi öldü
Muğla'da silahlı kavga: 2 kişi öldü
Can Holding soruşturmasında yurt dışına çıkış yasağı!
Can Holding soruşturmasında yurt dışına çıkış yasağı!
Trump ve Macron'un bilek güreşi gündem olmuştu İngiliz basını dudak okudu olay diyaloglar
Trump ve Macron'un bilek güreşi gündem olmuştu İngiliz basını dudak okudu olay diyaloglar