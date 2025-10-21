BIST 10.482
DOLAR 41,97
EURO 48,76
ALTIN 5.659,17
GÜNCEL

Meme kanseri giderek yayılıyor! Farkındalık için gökyüzüne pembe balonlar bırakıldı

Adana'da meme kanseri farkındalığını artırmak amacıyla düzenlenen "Bir Balon Uçur Farkındalık Oluştur" etkinliğinde gökyüzüne pembe balonlar bırakıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Adana Millet Bahçesi'nde, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında "Bir Balon Uçur Farkındalık Oluştur" etkinliği düzenlendi.

PEMBE BALONLAR BIRAKILDI

Etkinlikte, katılımcılar tarafından gökyüzüne pembe balonlar bırakıldı.
Katılımcılara, meme kanserine karşı bilinç oluşturmak amacıyla hastalığa dikkati çeken mesajların yazılı olduğu notlar ve pembe kurdele dağıtıldı.
Etkinliğe, Vali Yardımcısı Hasan Balcı, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ali Tanju Altunsu, sağlık çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

