2025 Dünya Superbike'ta üçüncü kez şampiyon olan Toprak Razgatlıoğlu yurda döndü

2025 Dünya Superbike'ta üçüncü kez şampiyon olan Toprak Razgatlıoğlu, İstanbul Havalimanı'nda büyük bir coşkuyla karşılandı.

2025 Dünya Superbike şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, Türkiye'ye döndü. 2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WSBK) sezonun İspanya'daki son yarışını 3. tamamlayarak üçüncü kez podyumun en üst basamağına çıkan Red Bull sporcusu Toprak için İstanbul Havalimanı VIP Terminali'nde karşılama organizasyonu düzenlendi.

Malaga'dan kalkan tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen Toprak Razgatlıoğlu'na eski milli motosikletçi ve Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nda genel klasmanda ikinci olan Can Öncü ile milli motosikletçi Deniz Öncü eşlik etti.

"TÜRKİYE SENİNLE GURUR DUYUYOR"

Havalimanında milli sporcuları TMF Başkanı Mehmet Sadık Vefa, başkan vekili Ogün Baysan, çok sayıda vatandaş karşıladı.

Toprak için "Türkiye seninle gurur duyuyor." şeklinde tezahürat yapıldı.

Bir grup motosikletsever, terminal önünde lastik yakarak Toprak'a destek oldu.

"BU ÜNVANI HEP BİRLİKTE KAZANDIK"

Çiçeklerle karşılanan Toprak Razgatlıoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Sezona çok iyi başlayamamıştık ama her geçen hafta kendimizi geliştirdik. Sonunda hedefimiz olan dünya şampiyonluğunu kazandık. 1 numara kullanmaya başladıktan sonra her şeyin yolunda gideceğini zannetmiyordum ama sonunda 1 numarayla da şampiyonluğu elde ettik. Şanssızlığımızı kırmış da olduk. Çok zorlu bir sezondu. Sadece motosikletin üzerinde bizi görüyorsunuz ama arka tarafta çok büyük bir emek var. Bu tamamen takım çalışmasıydı. Bizi destekleyen, güzel yorumlarıyla güçlendiren herkese teşekkür ediyorum. Bu bizim dünya şampiyonluğumuz. Bu ünvanı hep birlikte kazandık. Özellikle son hafta sonu çok stresliydi. Kısa yarışta rakibimizin bize çarpması sonucu yarış dışında kaldık. Sakin kalarak sadece yarışa odaklandık. Şampiyon olmak için ilk 10'da bitirmemiz gerekiyordu. Podyumda bitirdik ancak en büyük hedefimiz dünya şampiyonluğuydu." diye konuştu.

"KENAN AĞABEYİN DE ÜZERİMİZDE ÇOK BÜYÜK EMEĞİ VAR"

Eski dünya şampiyonu Kenan Sofuoğlu'nun kendilerine verdiği desteğe değinen Toprak, "Kenan ağabeyin de üzerimizde çok büyük emeği var. Ona çok teşekkür ediyorum. Dünya şampiyonluğunu elde ederek onun verdiği mücadelenin karşılığını vermeye çalıştık." dedi.

"EN BÜYÜK HAYALİM BİR GÜN DÜNYA ŞAMPİYONU OLMAKTI"

Toprak Razgatlıoğlu, gelecek sezon MotoGP'de yarışacağının hatırlatılması üzerine, "Her zaman en büyük hayalim bir gün dünya şampiyonu olmaktı. Sadece 1 şampiyonluk hayali kurmuştum ama Allah 3 kez nasip etti. Bunun için çok mutluyum. MotoGP'ye dünya şampiyonu olarak geçmek çok önemliydi. MotoGP'ye daha güçlü ve motive bir şekilde gidiyorum. Gelecek sene bizim için daha zorlu olacak. Şu anki yarıştığımdan farklı bir motosiklete bineceğim. Buna alışma sürecim olacak. Zorlu bir süreç bizi bekliyor. Sizlerin desteğiyle bu zorlukları aşacağımızı düşünüyorum. Bizim için ilk sene çok önemli ama en büyük hedefim 2027. Her şeyin daha farklı olacağını düşünüyorum. İnşallah orada da başarı elde ederim. MotoGP'ye gitmek ayrı bir şey ama orada başarı en büyük hedefim." değerlendirmesinde bulundu.

"BÖYLE KARŞILANMASI ÇOK ÖNEMLİ"

TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu ise gelecek sezon MotoGP'de yarışacak Toprak Razgatlıoğlu'nu daha zorlu bir sınavın beklediğini söyledi.

Milli sporcunun başarısına değinen Sofuoğlu, "Toprak'ın başarısını dile getirmek, ülkemizde böyle karşılanması çok önemli. Verdiği mücadele ve aldığı başarıları motor sporları dünyası çok iyi biliyor. Ülkemizde de son 2 yıldır hak ettiği değeri görmeye başladı. Bu da medya mensuplarımızın sayesinde oldu. Herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYONLUKLA TÜRKİYE'YE DÖNDÜK"

Toprak'ın gelecek sezon MotoGP'de yarışacağını hatırlatan Sofuoğlu, "Çok zorlu bir hafta sonu geçirdik. Ancak günün sonunda şampiyonlukla Türkiye'ye döndük. Şimdi Toprak'ın önünde MotoGP Dünya Şampiyonası var. 2026'da daha zorlu bir şampiyonu ona bekliyor. Biz, medyamız, federasyonumuz, Gençlik ve Spor Bakanlığımız onun destekçisi. Siz arkamızda durdukça daha çok şampiyonluklarla geleceğiz. Motosiklette güzel başarılar elde ettik. Başarmaya da devam edeceğiz." şeklinde görüş belirtti.