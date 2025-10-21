Hadi Özışık'tan Ali Mahir Başarır'a sert tepki

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Bursa İl Kongresi’nde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sert ifadeler kullandı. Başarır’ın “Cumhurbaşkanı Silivri’de olacak” sözleri büyük tepki çekerken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla soruşturma başlattı. Gazeteci Hadi Özışık ise Başarır’ın açıklamalarını “milletin iradesini hiçe sayan vesayet çağrısı” olarak nitelendirdi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, partisinin 39. Olağan Bursa İl Kongresi’nde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı tehdit etti ve hareketler savurdu. Başarır, “Çatlasa da patlasa da, çıldırsa da, kudursa da ilk seçimlerde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Silivri’de. Bu siyasi mücadele namuslular ile namussuzların mücadelesi.” ifadelerini kullandı. Başarır’ın bu sözleri, sosyal medyada büyük tepki çekti.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleriyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı.

HADi ÖZIŞIK: VESAYET ÇAĞRISI

Gazeteci Hadi Özışık, Ali Mahir Başarır'ın sözlerine YouTube'daki canlı yayınımda çok sert tepki gösterdi. Özışık, Başarır'ın sözlerinin milletin kararını hiçe sayan bir Vesayet çağrısından başka bir şey olmadığını söyledi.

Özışık şu ifadeleri kullandı:

Bu sözler siyaset değil. Bu sözler milletin iradesine, haysiyetine, şerefine uzatılan bir dildir. Ali Mahir Başarır, Nagehan Alçı'ya 'Ben biraz sert konuşuyorum ama benim niyetim bu değildi' demiş. Senin niyetin ne olabilir ya? Millete hakaret etmekten başka senin niyetin ne olabilir? Devlet düşmanlığı kokan bir dilden bahsediyoruz. Demokrasiyi hedef alan bir söylem, milletin kararını hiçe sayan bir vesayet çağrısıdır.

