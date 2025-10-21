BIST 10.467
Hadi Özışık'tan Şamil Tayyar'a destek: Bizim mücadelemiz namussuzlarla

CHP’li Ali Mahir Başarır’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözleri siyasette tartışma yaratmaya devam ediyor. Başarır’ın ifadelerine tepki gösteren gazeteci Şamil Tayyar, milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi. Tayyar’a sert sözlerle yanıt veren Başarır’a, gazeteci Hadi Özışık’tan destek geldi. Özışık, canlı yayında “Namuslu Şamil Tayyar’ın arkasındayım, bizim mücadelemiz namussuzlarla” dedi.

CHP'li Ali Mahir Başarır'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik skandal sözlerinin yankıları sürüyor. Ali Mahir Başarır'ın 'Çatlasa da patlasa da, çıldırsa da, kudursa da ilk seçimlerde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Silivri’de. Bu siyasi mücadele namuslular ile namussuzların mücadelesi' sözlerine gazeteci Şamil Tayyar tepki göstermiş ve Başarır'ın dokunulmazlığının kaldırılmasına istemişti.

Şamil Tayyar'ın paylaşımı sonrası Ali Mahir Başarır yine çirkin bir dille bu sefer kez de Şamil Tayyar'a yönelik sert ifadeler kullanmış ve 'beni Mersin halkı seçti. O yüzden benim hesabım halka. Senin hesabın tek adama' ifadelerini kullandı.

Hadi Özışık'tan Şamil Tayyar'a destek

Gazeteci Hadi Özışık ise YouTube'daki canlı yayınında Şamil Tayyar ile Ali Mahir Başarır arasındaki polemiği değerlendirdi.

Özışık, 'Ali Mahir Başarır'ın dili ile konuşuyorum' diyerek 'Namuslu Şamil Tayyar'ın arkasındayım. Bizim mücadelemiz namussuzlarla' şeklinde konuştu.

