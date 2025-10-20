BIST 10.484
Şamil Tayyar’dan Başarır’a sert tepki: Artık eylem vakti

Eski AK Parti milletvekili ve gazeteci Şamil Tayyar, sosyal medya paylaşımında CHP’li Ali Mahir Başarır’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sık sık hakaret içerikli ifadelerine sert tepki gösterdi. Tayyar, AK Parti’yi Başarır’ın dokunulmazlığını kaldırıp yargıya teslim etmemekle eleştirerek, “Yargı yolunu açmazsanız dokunulmazlığı hakaret kalkanı gibi kullanır” uyarısında bulundu ve “Artık eylem vakti” dedi.

Eski AK Parti milletvekili ve gazeteci Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP’li Ali Mahir Başarır’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik ifadelerine sert tepki gösterdi.

Tayyar, Başarır’ın sık sık hakaret içerikli söylemlerde bulunduğunu belirterek, “Sadece Cumhurbaşkanımıza değil, herkese saldırıyor, cinnet halinde” ifadelerini kullandı.

"ARTIK EYLEM VAKTİ"

AK Parti’ye de eleştiride bulunan Tayyar, Başarır’ın dokunulmazlığının kaldırılmamasını “asıl hata” olarak nitelendirerek, “Yargı yolunu açmazsanız dokunulmazlığı hakaret kalkanı gibi kullanır. Artık eylem vakti” dedi.

Ali Mahir Başarır ne demişti?

CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, partisinin 39. Olağan Bursa İl Kongresi kongrede katılımcılara hitap ettiği  konuşmasında "Tutuklansak da yargılansak da gaz yesek de cop yesek de tehdit edilsek de çatlasa da patlasa da beyefendi çıldırsa da beyefendi kudursa da ilk seçimlerde Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Silivri'de. Biz kazanacağız. Hep beraber kazanacağız. Yeni bir sistem yeni bir düzen kuracağız. Bu namuslularla namussuzların mücadelesi" ifadelerini kullanmıştı.

İşte Şamil Tayyar'ın paylaşımı

