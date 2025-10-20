Berhan Şimşek: CHP artık İmamoğlu Holding oldu, Özgür Özel, posta güvercinliği yapıyor

CHP'den ihraç edilmesi için disipline sevk edilen Berhan Şimşek, "Burası artık İmamoğlu Holding. CEO'su Özgür Özel, posta güvercinliği yapıyor. Çarşambadan çarşambaya Silivri'ye uçuyor. Ekrem İmamoğlu'nun dikte ettiklerini geliyor, uyguluyor" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi, eski Milletvekili Berhan Şimşek'i 'parti disiplinini zedeleyen davranışlar' nedeniyle tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle disipline sevk etmişti.

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtlayan Şimşek, dikkat çeken açıklamalar yaptı:

İhraç talebi tebligatı geldi bana bundan 15 gün önce. Özgür Özel'e karşı 92 imzayı buldum geldim ve beni aday yapmadılar 10 dakika geç kaldığım için. Yapılanların yanlış olduğunu anlatacaktım fakat 10 dakika geç kaldığımız için müsaade edilmedi. Gecikmemin nedeni de Genel Başkan konuşuyordu, ayıp olmasın diye bekledim. Asıl benim ihraç gerekçem dışarıda yaptığım konuşma oldu. Berhan Şimşek hiçbir yerde aday olamasın diye bu yapılıyor. Tamamen aday olmayayım diye bunlar yapılıyor. Ben aday olsaydım başıma gelecekler belliydi. 'Dur sana ihraç talebi var' denecekti.

"ÖZGÜR ÖZEL POSTA GÜVERCİNLİĞİ YAPIYOR"

Burası artık İmamoğlu Holding. CEO'su Özgür Özel, posta güvercinliği yapıyor. Çarşambadan çarşambaya Silivri'ye uçuyor. Ekrem İmamoğlu'nun dikte ettiklerini geliyor, uyguluyor. Belirleyici Ekrem İmamoğlu.

"CHP'NİN DNA'SINI BOZDULAR"

Partinin DNA'sını bozdular. Cumhuriyet Halk Partisi'nde böyle ilişkiler olmazdı. Ben İstanbul İl Başkanlığı yapmışım, bir tek imar tadili yaptırmamışım. Ve bütün bu suçları getiriyorlar, nasıl bana yıkıyorlarsa Kemal Kılıçdaroğlu'na da yıkıyorlar. Şaibeli kurultayla ilgili 46 ifade var, 96 şüpheli var.

"CHP İÇİN İDDİALAR ÇOK VAHİM"

Bugün yaşananların yüzde 10'u doğru olsa utanırım ben, ar ederim. Yüzde 5'i doğru olsa yerin dibine girerim. Böyle bir şey olabilir mi? Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışır mı?

"MUTLAK BUTLAN OLDUĞUNDA GEREKENİ YAPACAĞIM"

Parti Meclisi üyesiyim. Mutlak butlan olduğunda Kemal Kılıçdaroğlu ile beraber hareket edeceğiz. Kemal Kılıçdaroğlu, haksızlığa uğramıştır. Papatya falı bakılıyor, olacak-olmayacak şeklinde. 24'ünde de net karar verilmeli. CHP de enerjisini kaybetti.