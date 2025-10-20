Trump'tan Hamas'a yeni tehdit: Uslu durmazlarsa ortadan kaldırırız

Avustralya Başbakanı Albanese'le ilgili Beyaz Saray'da yaptığı basın açıklamasında bir kez daha Hamas'a yönelik tehditkar cümleler kuran ABD Başkanı Trump, "Hamas’ın uslu durmazsa Gazze’ye gireceğiz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurdu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girdi.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İSRAİL ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRDI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İsrail'in ateşkese rağmen düzenlediği saldırılarda 45 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

TRUMP'TAN HAMAS'A TEHDİT

ABD Başkanı Donald Trump, Avustralya Başbakanı Albanese'le ilgili Beyaz Saray'da yaptığı basın açıklamasında İsrail-Hamas ateşkesi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Trump, burada yaptığı konuşmada bir kez daha Hamas'ı tehdit etti.

"USLU DURMAZLARSA ORTADAN KALDIRIRIZ"

Hamas'ın içinde isyancı grupların olduğunu iddia eden Trump, şunları kaydetti:

Hamas’ın uslu durmazsa Gazze’ye gireceğiz, ortadan kaldıracağız.

Gerekirse yok edilecekler ve bunu biliyorlar.

Çok taşkınlık yaptılar. Eğer yapmaya devam ederlerse çok hızlı ve oldukça şiddet dolu şekilde yok edeceğiz.

"BİRAZ ŞANS VERECEĞİZ"

İsrail ve Hamas arasında ateşkese rağmen yükselen tansiyona değinen Trump, "İsrail iki dakika içinde oraya girebilir. Ona oraya gitmesini istersem, ona ‘Oraya git ve durumu hallet’ diyebilirim. Ama şu anda bunu söylemedik. Biraz şans vereceğiz ve umarım şiddet biraz azalır" ifadelerini kullandı.