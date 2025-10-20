Eyyüp Kadir İnan'dan CHP'li Murat Emir'e tokat gibi cevap

AK Parti ve seçmenine hakaret eden CHP'lilere X hesabı üzerinden yaptığı sert açıklama ile cevap veren AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, CHP'nin karıştığı yolsuzlukları hatırlatarak "Hangi karanlık zihinlerde üretildiği belli olmayan iftiralarınızı size iade ediyoruz" dedi.

Her fırsatta hakarete başvuran isimlerden biri olan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın 'Bu seçim namussuzlar ve namuslular arasında olacak' sözleri, büyük tepki çekti.

Bu çıkışa tepkiler art arda gelirken Başarır'ın aynı çizgideki arkadaşları da saldırıya geçti.

O isimlerden biri de CHP Grup Başkanvekili Murat Emir oldu. Sosyal medya hesabından Ali Mahir Başarır'ın hakaretlerini devam ettiren Emir, art arda mesnetsiz iddialarda bulundu.

EYYÜP KADİR İNAN'DAN CHP'YE TOKAT GİBİ CEVAP

Emir'e cevap gecikmedi.

Murat Emir'in paylaşımını alıntılayan AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, adeta CHP'yi bombaladı.

CHP'nin karıştığı yolsuzlukları tek tek hatırlatan İnan, CHP'lilerin her fırsatta Batı'dan yardım beklemesine değinmeyi de ihmal etmedi.

Milli iradeyi, demokrasiyi ve milletin değerlerini hedef alan herkesin bunun bedelini ağır ödeyeceğine dikkat çeken İnan şu ifadeleri kullandı:

"Murat Emir…

Bizim partimizde kimsenin ayağını kaydırma, kapıya dosya bırakma gibi bir ahlaksızlık yoktur.

Anlaşılan o ki, CHP içinde size yöneltilen dosyalarla fazlaca meşgul oldunuz, herkesi kendi bataklığınızda sanıyorsunuz!

İçi boş, soyut, hangi karanlık zihinlerde üretildiği belli olmayan iftiralarınızı size iade ediyoruz.

"PARA SAYMA MAKİNELERİ, BANTLANAN KAMERALAR SİZDE"

Ama şu gerçeği de unutmayın:

Para sayma makineleri, sıradan bir sıvacının hesabında çıkan yüz milyonlar, rüşvetle edinilen villalar, bantlanan otel odaları, bavullarla taşınan paralar…

Bunların tamamı sizsiniz.

Hem hırsız hem ahlaksız sizsiniz!

"SİYASİ ERGENLİĞİN İBRETLİK ÖRNEĞİ"

Ve Ali Mahir Başarır…

Boyunu aşan konularda konuşmaya meraklı, siyasi ergenliğin en ibretlik örneği.

Daha önce TSK’ya 'satılmış' diyen bu zat, şimdi Cumhurbaşkanımızı hedef alıyor.

Mert olmadığı için kelime oyunlarının arkasına saklanıyor çünkü yarın manevra yapabilsin istiyor.

Böylesi bir sinsilik, böylesi bir pespayelik CHP’yi bütünüyle esir almış durumda.

Karanlık ilişkilerin, ikiyüzlülüğün, Batı’ya el açan bağımlılığın gölgesinde siyaset yapıyorlar.

Ama şunu akıllarına kazısınlar:

Yarın siyaset hükmünü verdiğinde, el avuç açtığınız İngiltere Başbakanı da sizi kurtaramaz.

"HERKES BEDELİNİ AĞIR ÖDER"

Ali Mahir, Murat Emir ve benzerleri bilsin:

Sizin yabancılara yalvaran iş birliklerinizi ve demokrasi düşmanlıklarınızı sindirecek eski Türkiye yok, velhasıl kısacası dokunulmaz olduğunuz eski Türkiye yok!

Milli iradeyi, demokrasiyi ve milletin değerlerini hedef alan herkes bedelini ağır öder!"