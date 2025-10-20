HABER / SPOR / GALATASARAY
Singo, Bodo/Glimpt maçında oynayacak mı?
Galatasaray'da, Beşiktaş maçında sakatlık geçiren Wilfried Singo'nun sahalara dönüş tarihi netleşti.
Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan Wilfried Singo'nun geri dönüşü için yeni gelişme ortaya çıktı.
A Spor'un haberine göre; Wilfried Singo'nun Trabzonspor derbisinde sahada olması bekleniyor.
Süper Lig'deki Başakşehir maçını kaçıran Singo'nun Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde de oynaması mümkün görünmüyor.
Singo'nun 1 Kasım akşamı Trabzonspor'la oynanacak derbi maçına yetişmesi bekleniyor.