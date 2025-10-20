BIST 10.484
Singo, Bodo/Glimpt maçında oynayacak mı?

Singo, Bodo/Glimpt maçında oynayacak mı?

Galatasaray'da, Beşiktaş maçında sakatlık geçiren Wilfried Singo'nun sahalara dönüş tarihi netleşti.

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan Wilfried Singo'nun geri dönüşü için yeni gelişme ortaya çıktı. 

A Spor'un haberine göre; Wilfried Singo'nun Trabzonspor derbisinde sahada olması bekleniyor.

Süper Lig'deki Başakşehir maçını kaçıran Singo'nun Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde de oynaması mümkün görünmüyor.

Singo'nun 1 Kasım akşamı Trabzonspor'la oynanacak derbi maçına yetişmesi bekleniyor. 

