HABER /  EKONOMİ

İkinci el otomobil alış satışında masraflar çoğaldı! Bunu kimse beklemiyordu

İkinci el araç alım satımı işlemlerinde artık yeni bir dönem başlıyor. Bundan sonra noter masrafı sabit olmayacak, aracın satış bedeline göre hesaplaması yapılacak. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçen düzenlemeyle, araç fiyatı arttıkça ödenecek noter ücreti de artmış olacak.

Araç alım satımında köklü bir değişiklik geliyor. Artık ikinci el araç alırken ya da satarken noter masrafı sabit olmayacak. Yeni düzenlemeyle birlikte noter ücreti, aracın satış bedeline göre oransal (nispi) olarak alınacak.

Yani, araç ne kadar pahalıysa, ödenecek noter harcı da o kadar artacak. Tasarıya göre, satış bedeli üzerinden binde 2 oranında, en az 1.000 TL harç alınacak.

DEĞERİNİ DÜŞÜK GÖSTERME DEVRİ BİTİYOR

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen bu düzenlemenin amacı, araç satışlarında gerçek bedelin beyan edilmesini sağlamak.
Uzun süredir vatandaşların, vergi ve harçlardan kaçınmak için araçlarını değerinden düşük göstererek satış yaptığı biliniyordu. Yeni sistemle bu açık kapının kapanması hedefleniyor.

Devlet, bu yolla hem kayıt dışı ekonomiyi azaltmayı hem de vergi gelirlerini artırmayı planlıyor.

SIFIR ARAÇLARI DA KAPSIYOR

Düzenleme sadece ikinci el satışları değil, sıfır araçların ilk tescil işlemlerini de kapsıyor. Noterler, her iki durumda da satış bedelinin binde 2’si kadar ücret tahsil edecek.

Uzmanlara göre bu uygulama, araç değerinin doğru beyan edilmesini sağlayacak olsa da, yüksek fiyatlı araç alım satımlarında vatandaşın cebine ek yük getirecek.

