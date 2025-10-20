BIST 10.480
DOLAR 41,96
EURO 48,96
ALTIN 5.824,48
HABER /  DÜNYA

Ali Hamaney'den "İran'ın nükleer tesislerini yok ettik' diyen Trump'a yanıt

Ali Hamaney'den "İran'ın nükleer tesislerini yok ettik' diyen Trump'a yanıt

İran lideri Ali Hamaney, ABD Başkanı Donald " şeklindeki açıklamasına tepki gösterdi.

İran haber ajansı IRNA'ya göre Hamaney, uluslararası müsabakalarda madalya alan sporculara hitaben yaptığı konuşmada, Trump'ı eleştirdi.

Hamaney, "(ABD Başkanı) İran nükleer sanayisini bombalamak ve yok etmekle övünüyor. Sorun değil böyle hayal edin. Siz kendinizi ne sanıyorsunuz ki bir ülkenin nükleer sanayisine ilişkin ‘olmalı’ ya da ‘olmamalı’ diye karar veriyorsunuz, İran'ın nükleer sanayisi ABD’yi ne ilgilendirir? Bu tür müdahaleler uygunsuz, yanlış ve zorba bir tutumdur. "dedi.

Trump'ın "bölgeye barış getirdiğine" yönelik sözlerine değinen Hamaney, "Savaşları siz başlatıyorsunuz. ABD terörle birlikte savaş kışkırtıcılığı yapıyor. Öyle değilse, bölgede bu kadar ABD üssü ne için var?" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, son İsrail ve Mısır ziyaretlerinde İran aleyhine açıklamalarda bulunmuştu.

