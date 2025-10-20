BIST 10.411
Yeniden Refah Partili Bekin, Kıbrıs'ın AB uğruna Rumların insafına bırakılamayacağını söyledi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Kıbrıs'ın, Avrupa Birliği (AB) uğruna Rumların insafına bırakılamayacağını belirtti.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, KKTC'de gerçekleştirilen cumhurbaşkanı seçimlerinde büyük oy farkıyla Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) adayı Tufan Erhürman'ın kazanmasının, Kıbrıs konusunda yeni yol haritasının nasıl şekilleneceğine dair soruları da gündeme getirdiğini aktardı.

KKTC'nin mevcudiyeti dışında yeni çözüm arayışlarının sadece çözümsüzlükten ibaret olacağını kaydeden Bekin, KKTC'yi lağvedip, 1974 öncesi şartlara dönmenin "çözüm değil, çözümsüzlük" olduğunu dile getirdi.

Cenevre'de Kıbrıs konusunda yeniden başlatılması muhtemel barış görüşmelerinin "Kıbrıs'ı Giritleştirme planının sinsi bir sinopsisi" olmaktan öteye gidemeyeceğini vurgulayan Bekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu bir gerçektir ki Kıbrıs, Avrupa Birliği uğruna Rumların insafına bırakılamaz. Kıbrıs, 1974 Barış Harekatı ile gerçek çözüme kavuşmuş olup, bundan böyle yeni çözüm arayışlarının ancak çözümsüzlük getireceğini unutmamak gerekir. Yeniden Refah Partisi olarak bizler, Kıbrıs'ı yeniden 1974 öncesine döndürmeyi amaçlayan her türlü sinsi ve planlı adımın karşısında yer alacağımızı bir kez daha vurguluyoruz."

Doğan Bekin, KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla Tufan Erhürman'ı da tebrik etti.

