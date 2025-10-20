BIST 10.291
Kahramanmaraş'tan Gazze'ye 3 tır insani yardım gönderildi

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, içerisinde insani yardım malzemeleri bulunan 3 tır, Gazze'ye uğurlandı.

Şekeroba Mahalle Muhtarlığı tarafından "Deprem Gazisi Şekeroba'dan Gazze'ye Yardım" sloganıyla yardım kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında hayırseverlerden temin edilen, temel gıda maddeleri ile giyecekten oluşan 3 tır yardım malzemesi toplandı.

Mahallle Muhtarı Nadir Bekereci, tırların uğurlanması için düzenlenen törendeki konuşmasında, Filistin ve Gazze halkının soykırıma uğramasına duyarsız kalamadıklarını söyledi.

Yardım malzemelerinin hayırseverlerden temin edildiğini belirten Bekereci, "Aslında biz bir tır bekliyorduk ama 3 tır malzeme toplandı. Bu toplama, 3 günde oldu. Gece gündüz demedik çalıştık. Vatandaşlarımızdan Allah razı olsun." diye konuştu.

Konuşmaların ardından yardım malzemelerini taşıyan tırlar, dualar eşliğinde uğurlandı.

