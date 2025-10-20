Süper Lig'in efsane ismi Royston Drenthe felç geçirdi!

2015 yılında yolu Türkiye'den geçen Real Madrid'in eski yıldızı Royston Drenthe felç geçirdi. 38 yaşındaki Hollandalı Süper Lig'de Kayseri Erciyespor'da forma giymişti.

Kariyerinde Real Madrid başta olmak üzere önemli takımlarda forma giyen, Türkiye'de bir dönem Kayseri Erciyesspor'da da oynayan Hollandalı eski futbolcu Royston Drenthe (38) felç geçirdi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Drenthe’nin sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama, yer aldığı FC De Rebellen adlı emekli futbolculardan oluşan gruptan geldi. Sosyal medya üzerinden yapılan duyuruda, eski futbolcunun cuma günü felç geçirdiği ve derhal hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

'EN KISA SÜREDE İYİLEŞMESİNİ UMUYORUZ'

FC De Rebellen’in açıklamasında, Drenthe’nin şu anda “İyi bakım altında ve emin ellerde” olduğu ifade edildi. Takım arkadaşları, “Royston’un en kısa sürede iyileşmesini umuyoruz” mesajını paylaştı. Ailesi ise bu süreçte kamuoyundan mahremiyet talebinde bulundu: “Drenthe’ye destek olabilmemiz için lütfen bu dönemde sakinliğini korumasına izin verin.”

FUTBOL KARİYERİ VE BAŞARILARI

2010 yılında Hollanda Milli Takımı’nda bir kez forma giyen Drenthe, 2023 yılında profesyonel futbola veda etmişti. Kariyeri boyunca Real Madrid, Everton, Reading, Sheffield Wednesday, ayrıca Türkiye ve Rusya liglerinde de forma giydi. Drenthe, bir dönem Avrupa futbolunun en dikkat çeken genç yeteneklerinden biri olarak görülüyordu.

Sosyal medyada Drenthe’nin sevenleri, “Güçlü ol Royston” mesajlarıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.

Futbol camiası da eski yıldızın sağlığına kavuşması için umutlu bekleyişini sürdürüyor.