BIST 10.291
DOLAR 41,96
EURO 48,91
ALTIN 5.744,37
HABER /  SPOR

Süper Lig'in efsane ismi Royston Drenthe felç geçirdi!

Süper Lig'in efsane ismi Royston Drenthe felç geçirdi!

2015 yılında yolu Türkiye'den geçen Real Madrid'in eski yıldızı Royston Drenthe felç geçirdi. 38 yaşındaki Hollandalı Süper Lig'de Kayseri Erciyespor'da forma giymişti.

Abone ol

Kariyerinde Real Madrid başta olmak üzere önemli takımlarda forma giyen, Türkiye'de bir dönem Kayseri Erciyesspor'da da oynayan Hollandalı eski futbolcu Royston Drenthe (38) felç geçirdi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Drenthe’nin sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama, yer aldığı FC De Rebellen adlı emekli futbolculardan oluşan gruptan geldi. Sosyal medya üzerinden yapılan duyuruda, eski futbolcunun cuma günü felç geçirdiği ve derhal hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

'EN KISA SÜREDE İYİLEŞMESİNİ UMUYORUZ'

FC De Rebellen’in açıklamasında, Drenthe’nin şu anda “İyi bakım altında ve emin ellerde” olduğu ifade edildi. Takım arkadaşları, “Royston’un en kısa sürede iyileşmesini umuyoruz” mesajını paylaştı. Ailesi ise bu süreçte kamuoyundan mahremiyet talebinde bulundu: “Drenthe’ye destek olabilmemiz için lütfen bu dönemde sakinliğini korumasına izin verin.”

FUTBOL KARİYERİ VE BAŞARILARI

2010 yılında Hollanda Milli Takımı’nda bir kez forma giyen Drenthe, 2023 yılında profesyonel futbola veda etmişti. Kariyeri boyunca Real Madrid, Everton, Reading, Sheffield Wednesday, ayrıca Türkiye ve Rusya liglerinde de forma giydi. Drenthe, bir dönem Avrupa futbolunun en dikkat çeken genç yeteneklerinden biri olarak görülüyordu.

Sosyal medyada Drenthe’nin sevenleri, “Güçlü ol Royston” mesajlarıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.
Futbol camiası da eski yıldızın sağlığına kavuşması için umutlu bekleyişini sürdürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Ömer Çelik'ten CHP'ye sert tepki: 'Husumet şebekesi' oldular
Ömer Çelik'ten CHP'ye sert tepki: 'Husumet şebekesi' oldular
Koçtaş ve Bella Maison arasında işbirliği
Koçtaş ve Bella Maison arasında işbirliği
Asayiş kontrolü sırasında ilginç olay! Cebinden piton çıktı
Asayiş kontrolü sırasında ilginç olay! Cebinden piton çıktı
MHP 81 ilde 'komşu' ziyaretlerine başlıyor
MHP 81 ilde 'komşu' ziyaretlerine başlıyor
Rusya tehdidine karşı Almanya, İzlanda'da askeri üs kuruyor
Rusya tehdidine karşı Almanya, İzlanda'da askeri üs kuruyor
Irak'ta, Suriye'de, Libya'da 7 yıl görev yaptı Edremit'te gaspçı tarafından şehit edildi
Irak'ta, Suriye'de, Libya'da 7 yıl görev yaptı Edremit'te gaspçı tarafından şehit edildi
Kahramanmaraş'tan Gazze'ye 3 tır insani yardım gönderildi
Kahramanmaraş'tan Gazze'ye 3 tır insani yardım gönderildi
Galatasaray-Bodo/Glimt maçının hakemi belli oldu
Galatasaray-Bodo/Glimt maçının hakemi belli oldu
Yıllık ortalama 1 milyon istihdam Abdulkadir Uraloğlu açıkladı
Yıllık ortalama 1 milyon istihdam Abdulkadir Uraloğlu açıkladı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan, Diyarbakır'daki "Öcalan'a özgürlük" yürüyüşünde polise "düşman" denmesine sert tepki
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan, Diyarbakır'daki "Öcalan'a özgürlük" yürüyüşünde polise "düşman" denmesine sert tepki
Ekrem İmamoğlu'nun diploma davası gergin başladı! Babası bile ayakta kalınca...
Ekrem İmamoğlu'nun diploma davası gergin başladı! Babası bile ayakta kalınca...
Arda Güler maç sonu dumura uğradı! O istek karşısında ne yapacağını şaşırdı
Arda Güler maç sonu dumura uğradı! O istek karşısında ne yapacağını şaşırdı