MHP 81 ilde 'komşu' ziyaretlerine başlıyor

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partinin 24 Ekim’den itibaren tüm ülkeye yayılacak yeni bir halkla ilişkiler çalışması başlatacağını duyurdu. Yalçın, "Türkiye terörizmi pes ettirmiştir" diyerek, "Terörsüz Türkiye" sürecinin KKTC’nin tanınması ve Suriye’nin toprak bütünlüğü ile bağlantılı olduğunu vurguladı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partinin yeni dönemdeki çalışma programı ve "Terörsüz Türkiye Süreci"ne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yalçın, ülkenin terörle mücadelede başarılı olduğunu ve bu başarının toplumsal alanda perçinlenmesi gerektiğini belirtti.

"TÜRKİYE TERÖRİZMİ PES ETTİRMİŞTİR"

Yalçın, Türkiye’nin PKK ve FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı yürüttüğü mücadelede başarılı olduğunu vurgulayarak, "Ülkemizin insanüstü çabalar neticesinde eriştiği teknolojik imkânlar... ile birleştirilerek terörizme caydırıcı dersler verilmiştir. Tabiri caizse Türkiye terörizmi pes ettirmiştir" ifadelerini kullandı.

24 EKİM'DE 'HAYIRLI GÜNLER KOMŞUM' BAŞLIYOR

Gelecek süreçte toplumsal yaraların sarılması ve "Terörsüz Türkiye" ikliminin egemen kılınması gerektiğini belirten Yalçın, MHP’nin yeni halkla ilişkiler hamlesini duyurdu. 24 Ekim 2025 tarihinden itibaren ‘Hayırlı Günler Komşum’ ziyaretleri başlatılacak.

Kapsam: 9 bölgede 81 ili kapsayacak olan ziyaretlerde, evler, esnaf, meslek odaları ve köylere kadar gidilecek.

Tema: Vatandaşlarla 'Derdiniz Derdimizdir' temalı sohbetler gerçekleştirilerek, siyasetten ve devletten beklentiler kayda geçirilecek.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE, BÖLGESEL GÜVENLİKLE BAĞLANTILI

Yalçın, Terörsüz Türkiye projesinin sadece iç güvenlik meselesi olmadığını, bölgesel politikalarda kritik roller üstlendiğini anlattı:

"Terörsüz Türkiye olgusunun; Gazze’deki soykırımın durması yönündeki uluslararası çabaların yeşerttiği barış umutlarından ayrı düşünülmemesi gerektiği üzerinde durulacaktır. Aynı şekilde bu olgunun, Suriye ve Irak’ın toprak bütünlüğünün sağlanması ve KKTC’nin dünyada bağımsız bir devlet olarak tanınması çabalarından soyutlanmaması gerektiğinin altı çizilecektir."

Yalçın, eğer KKTC’nin tanınması konusunda ilerleme sağlanmazsa, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Parlamentosu'nun Türkiye Cumhuriyeti’ne katılma kararı alması gerektiğini de sözlerine ekledi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı, muhalefetin mevcut ekonomik sorunlara ilişkin "kötümser ve karamsar tutumunu" eleştirerek, MHP’nin gelir dağılımındaki eşitsizliğin en aza indirilmesi için ekonomik tedbirlere destek vermeye devam edeceğini vurguladı.