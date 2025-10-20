BIST 10.411
Korkunç iddia! 3 yaşındaki kızı kreşte öğretmeni ısırdı

Edirne'deki bir özel kreşte 3 yaşındaki kızının öğretmeni tarafından ısırıldığını öne süren baba şikayetçi oldu.

İddiaya göre, kızını kreşten almaya giden Y.K, kızının ağladığını fark etti.

Kızıyla konuşan baba, kızının kolunu göstermesi üzerine buradaki morluk ve ısırılma izini gördü.

Cumhuriyet Polis Merkezi'ne giden Y.K, "kızının bahse konu kurum içerisinde uyuduğu esnada başlarında bulunan öğretmen tarafından kolunun ısırıldığını" iddia ederek kreş öğretmeni N.D'den şikayetçi oldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, iddia üzerine söz konusu kreşte inceleme başlattı.

