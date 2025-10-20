İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan, Diyarbakır'daki "Öcalan'a özgürlük" yürüyüşünde polise "düşman" denmesine sert tepki

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan, Diyarbakır'daki "Öcalan'a özgürlük" yürüyüşünde polise "düşman" denmesine tepki gecikmedi. Diyarbakır'da kameralar karşısına çıkan ve bazı açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Yerlikaya, sert ifadeler kullandı: ''Bu söylemi lanetliyorum!''

Diyarbakır'da Öcalan'a özgürlük talebiyle gerçekleştirilen ve ülke genelinde tepkilerin çığ gibi büyüdüğü eylemde, polis ve yürüyüş yapan grup arasında gergin anlar yaşandı. Gerginliğin ardından polis, grubu dağıtmak için biber gazı kullandı. Yaşanan gerginliğin son bulması için devreye giren DEM Parti Milletvekili Adalet Kaya biber gazından etkilenirken, megafonu eline alan bir kişinin "Yoldaşlar, düşman diyor ki eğer yürümeyecekseniz burada yapın. Biz o surlara gideceğiz" ifadelerini kullanması büyük tepki çekti.

"BU SÖYLEMİ LANETLİYORUM"

Olayın yankıları sürerken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'daki Huzur ve Güvenlik Toplantısı'nda kamera karşısına geçerek kullanılan "düşman" ifadelerine tepki gösterdi. Yerlikaya, "Hiç kimse fedakarca görev yapan, serden geçen polisimize düşman deme alçaklığına cüret edemez. Buna müsaade etmeyiz, bu söylemi lanetliyorum. Herkes diline, söylemine dikkat etmeli" dedi.

Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Terörsüz Türkiye; yaşama hakkının, huzurun ve güvenliğin teminat altına alınması demektir.

"SÜRECİ SABOTE ETMEK İSTEYENLER VAR"

Terörsüz Türkiye, sadece bir güvenlik projesi değil; huzur, kalkınma ve kardeşliğimizi büyütme projesidir. Bir medeniyet hedefidir. Süreci sabote etmek isteyenler var.

"HİÇBİR GÜÇ ÖNÜMÜZDE DURAMAYACAK"

Terörsüz Türkiye hedefiyle gözyaşının değil, birliğin hakim olduğu bir geleceği inşa edeceğiz. Terör bu ülkenin gündeminden tamamen silinecektir. Çünkü bizim en büyük gücümüz inancımız, kardeşliğimiz ve ay-yıldızlı bayrağının altından millet olma iradesidir. Bu kardeşlik yükseldikçe hiçbir güç milletimizin önünde duramayacaktır."