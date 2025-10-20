Jandarma Genel Komutanlığı 246 subay adayı alacak

Jandarma Genel Komutanlığı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi bünyesinde eğitim görmek üzere toplam 246 subay adayı alımı yapacak. Başvurular 20 Ekim’de başlayacak ve 3 Kasım 2025 tarihine kadar e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Abone ol

İçişleri Bakanlığı’na bağlı Jandarma Genel Komutanlığı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Başkanlığı bünyesinde eğitim alacak 184 erkek ve 62 kadın olmak üzere toplam 246 subay adayı alımı yapacağını duyurdu.

Karara ilişkin duyuru Resmî Gazete’de yayımlandı. Başvurular 20 Ekim 2025’te başlayacak ve 3 Kasım 2025 saat 23.59’da sona erecek.

Adaylar başvurularını, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Personel Temin Sistemi (PTM) üzerinden https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris adresinden e-Devlet şifreleriyle gerçekleştirebilecek.

Ayrıca, başvuru kılavuzuna www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi (https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr) ve Strateji ve Bütçe Başkanlığı (https://kamuilan.sbb.gov.tr) internet siteleri üzerinden ulaşılabilecek.