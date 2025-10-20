BIST 10.299
DOLAR 41,96
EURO 48,93
ALTIN 5.730,16
HABER /  DÜNYA

Trump'ın Yahudi damadı Gazze'de geçici yönetim için hazırlıklara başladı

Trump'ın Yahudi damadı Gazze'de geçici yönetim için hazırlıklara başladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve eski danışmanı Jared Kushner Hamas'ın silahsızlandırılması sürecine ilişkin CBS News kanalında yeni ayrıntılar paylaştı. Gazze'nin, nükleer bomba patlamış gibi göründüğünü ifade eden Kushner, "Orada bir soykırım yaşandığını söyleyebilir misiniz?” sorusuna "Hayır" yanıtını verdi.

Abone ol

Trump yönetiminin İsrail ile Hamas arasında imzalanan 20 maddelik barış planının mimarları olarak gösterilen Kushner ve Witkoff, CBS News'in "60 Minutes" programında, Hamas'ın silahsızlandırılmasına ilişkin sürecin "nasıl yürütüldüğünü" ve bir sonraki adımların neler olacağını anlattı.

Kushner, Hamas'ın güç boşluğundan yararlanarak yeniden yapılanmaya çalışabileceğini belirterek, "Bunun başarısı veya başarısızlığı, İsrail ve uluslararası mekanizmanın uygulanabilir alternatif yaratıp yaratamayacağına bağlı. Eğer bu başarılı olurlarsa, Hamas başarısız olacak ve Gazze gelecekte İsrail için tehdit oluşturmayacak." dedi.

Trump başkanlığındaki "Barış Kurulu"na bağlı geçici yönetim organı kurmak için "ön hazırlıklar" yapmaya başladıkları bilgisini paylaşan Kushner, bu yapıya, "nitelikli Filistinliler ile uluslararası uzmanların" da dahil olacağını ifade etti.

Kushner, Gazze'de demokrasi potansiyelinin olup olmadığını söylemenin henüz "çok erken" olduğu değerlendirmesinde bulunarak, önceliklerinin, "istikrarsız yeniden inşa döneminde" bölgeyi "işlevsel hale getirmek" olduğunu savundu.

Gazze'nin, nükleer bomba patlamış gibi göründüğünü ifade eden Kushner, "Orada bir soykırım yaşandığını söyleyebilir misiniz?” sorusuna "Hayır" yanıtını verdi.

Kushner, ABD'nin Hamas'ın iyi niyetle hareket ettiğini ve kalan rehinelerin cesetlerini aradığına inandığını dile getirdi.

İkili, tüm taraflar arasında güven uyandırmak için kendilerinin ve "Barış Kurulu"nun süreç içinde "şeffaf" olacağını öne sürerek, "Gazze halkını ve ateşkesin bütünlüğünü korumak için uygun önlemlerin alınacağını" söyledi.

Witkoff ise Hamas'ı silahsızlandırmak için ABD askerlerinin bölgeye gönderilmesinin "çok düşük ihtimal" olduğunu belirterek, bunun için "silah geri alım programı" düzenleyeceklerini açıkladı.

Gazze'nin yeniden inşasının 50 milyar dolara kadar mal olabileceğini vurgulayan Witkoff, finansmanın ise Orta Doğu ve Avrupa ülkelerinden sağlanacağını kaydetti.

Witkoff, "Avrupa'nın katılımını ve benzeri şeyleri göreceksiniz. Bence bu planın başlangıcı, onu nasıl hayata geçireceğimizdir. Jared ve ben sürekli bunun üzerinde çalışıyoruz. Para toplamak, bizim için kolay kısmı. Bunun nispeten hızlı olacağını düşünüyoruz ama bu bir ana plan ve son iki yıldır bu kapsamda çalışan bir grup insanla birlikte çalışıyoruz." diye konuştu.

İsrail'in Katar’a saldırısının "ABD’ye ihanet" anlamına geldiğini söyleyen Witkoff, "(Trump) İsraillilerin yaptıklarıyla biraz kontrolden çıktıklarını ve artık çok sert davranıp, uzun vadede çıkarlarına aykırı olduğunu düşündüğü şeyleri yapmalarını engelleme zamanının geldiğini hissetti." ifadesini kullandı.

İsrail, Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiği bahanesiyle Gazze'ye saldırılar düzenledi

İsrail, Hamas'ın Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta İsrail ordusu unsurlarını hedef aldığı iddiasıyla çeşitli bölgelere hava saldırıları düzenlemişti.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ise yaptığı açıklamada, ateşkese bağlı olduklarını ve Refah'taki olaylarla ilgilerinin bulunmadığını duyurmuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Hamas'ın ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği bahanesiyle Gazze Şeridi'ne yönelik "sert müdahalede bulunulması" talimatı verdiği açıklanmıştı.

Gazze'deki Filistinli kaynaklar, Hamas'ın bölgede İsrail ordusunun silahlandırdığı Yasir Ebu Şebab liderliğindeki çete unsurlarıyla çatıştığını ileri sürmüştü.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıların ardından ateşkesin yeniden uygulanmaya başladığını duyurmuştu.
Muhabir:Elif Gültekin Karahacıoğlu

ÖNCEKİ HABERLER
Ataşehir'de panelvanla çarpışan otomobil ters döndü
Ataşehir'de panelvanla çarpışan otomobil ters döndü
İslam Memiş'in altın fiyatları için dediği oldu! Rüzgar tersine döndü gram altın çakıldı
İslam Memiş'in altın fiyatları için dediği oldu! Rüzgar tersine döndü gram altın çakıldı
En az gol yiyen Göztepe 8 hafta sonra namağlup ünvanını kaybetti
En az gol yiyen Göztepe 8 hafta sonra namağlup ünvanını kaybetti
Trump'ın danışmanı Witkoff ve damadı Kushner, Gazze'deki ateşkesi görüşmek için İsrail'de
Trump'ın danışmanı Witkoff ve damadı Kushner, Gazze'deki ateşkesi görüşmek için İsrail'de
Afyon'da korkunç kaza! Tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı...
Afyon'da korkunç kaza! Tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı...
Sakarya'da polis-savcı yalanıyla 2 milyonluk vurgun
Sakarya'da polis-savcı yalanıyla 2 milyonluk vurgun
7 ilde 319 konut ile 197 iş yeri satışa çıkarılıyor 60 ay vade imkanı
7 ilde 319 konut ile 197 iş yeri satışa çıkarılıyor 60 ay vade imkanı
Real Madrid'in hocası Xabi Alonso'dan Arda Güler'e övgü
Real Madrid'in hocası Xabi Alonso'dan Arda Güler'e övgü
Sırt bölgesinde kemik ağrısına dikkat! Kemik erimesinin belirtisi olabilir...
Sırt bölgesinde kemik ağrısına dikkat! Kemik erimesinin belirtisi olabilir...
Divan Otelleri kimin? Genel Müdürü Murat Tomruk gözaltına alındı
Divan Otelleri kimin? Genel Müdürü Murat Tomruk gözaltına alındı
İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin 70 dönümlük arazisine el koydu
İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin 70 dönümlük arazisine el koydu
İzmir'de zincirleme trafik kazası! 1 ölü, 4 yaralı
İzmir'de zincirleme trafik kazası! 1 ölü, 4 yaralı