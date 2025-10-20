İzmir'de zincirleme trafik kazası! 1 ölü, 4 yaralı

İzmir'in Buca ilçesinde iki panelvan ile otomobilin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Abone ol

Alınan bilgiye göre, Mustafa Ateş'in kullandığı 35 BUE 495 plakalı panelvanın, İzmir-Aydın Otoyolu Işıkkent gişeleri mevkisinde lastiği patladı.

Durumu fark eden sürücü aracı emniyet şeridinde durdurdu. Aynı yönde ilerleyen 35 BHR 804 plakalı panelvanın sürücüsü İ.S. de yardımcı olmak için aracını emniyet şeridinde park etti.

DURAN ARAÇLARA ÇARPTI

Bu sırada Z.S. yönetimindeki 16 T 81209 plakalı otomobil, emniyet şeridinde duran araçlara çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve otoyol jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada Mustafa Ateş hayatını kaybetti, İ.S. ile aracındaki 2 kişi ve otomobildeki 1 kişi yaralandı.

Otomobil sürücüsü Z.S. gözaltına alındı.

Balık yüklü panelvanların İzmir Su Ürünleri Hali'ne gittiği öğrenildi.